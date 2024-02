“La cachona”: Andrea Valdiri causa furor en redes por curioso video, ¿Saruma le fue infiel?

La historia de amor entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma dio de qué hablar y dejó a sus seguidores intrigados, especialmente por la falta de claridad en torno a los motivos de su separación. Aunque los rumores indicaban una posible infidelidad por parte del creador de contenido, nunca se confirmaron oficialmente dichas acusaciones.

A pesar de la discreción de la expareja, Felipe Saruma se mostró triste en varias ocasiones, lo que para muchos fue símbolo de arrepentimiento, ya que se le vio un rostro de tristeza que no pasó desapercibido. Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado durante el reciente matrimonio de 'La Tremenda' y Jordan Galván, que se realizó el sábado, 17 de febrero.

Andrea Valdiri fue captada en un curioso video durante la celebración, donde se le ve luciendo unos "cachos". Lo más llamativo fue la declaración que hizo la bailarina, llamándose a sí misma como "La cachona". Esto ha llevado a muchos de sus seguidores a especular nuevamente sobre la posible infidelidad de Felipe Saruma.

Pero la polémica no se detuvo ahí. Durante la tradicional ceremonia de lanzamiento del ramo de la novia, Andrea Valdiri se unió a las solteras presentes, intentando atraer la buena suerte. Sin embargo, la situación tomó un giro sorprendente cuando, tras una breve lucha con otra mujer, la modelo cogió el ramo y lo lanzó lejos.

Aunque inicialmente parecía un gesto de desprecio, Andrea Valdiri luego compartió una foto sosteniendo el ramo con la frase: "Me lo llevo".

Esto ha causado curiosidad en los internautas, pues en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Andrea Valdiri descartó cualquier posibilidad de reconciliación con Felipe Saruma."No vuelvo con nadie. A mí no me gusta el caramelo repetido, bebé. No quiero nada con el amor", aseguró. Esta declaración ha dejado a sus seguidores intrigados sobre el futuro de la vida sentimental de la popular creadora de contenido.