Andrea Valdiri eliminó a Felipe Saruma del perfil de su hija en redes sociales, ¿hay rencor?

Desde su sorprendente separación el pasado 23 de noviembre de 2023, Andrea Valdiri y Felipe Saruma continúan siendo el centro de atención mediática. Aunque la pareja de influenciadores confirmó su decisión de tomar caminos separados, han mantenido a sus seguidores a al expectativa sobre los detalles de su ruptura.

Usuarios de redes sociales notaron un cambio en el perfil oficial de una de las hijas de Andrea Valdiri, Adhara, que involucra a su expareja Felipe Saruma. La bailarina habría eliminado la etiqueta del creador de contenido en la biografía de la cuenta de Instagram de la menor.

En el perfil previo, se destacaba el vínculo emocional entre Adhara y el santandereano, mencionando a Valdiri como "mi mamá Andrea Valdiri, mi hermana mayor Isabella Valdiri y mi papá Felipe Saruma". Sin embargo, la última frase y la mención a Saruma fueron eliminadas, lo que ha generado especulaciones sobre la relación actual entre la también empresaria y su expareja.

Cabe recordar que Felipe Saruma también atrajo la atención pública el 24 de diciembre al obsequiar millonarios regalos a las pequeñas Adhara e Isabella, un gesto que sorprendió a muchos seguidores.

Andrea Valdiri no ha dejado de compartir su vida en redes sociales, y recientemente utilizó su cuenta de Instagram para dirigirse a sus fanáticos y confirmar la finalización de su matrimonio. En sus historias, expresó: "Ustedes hacen parte de mi vida porque yo la hice pública (…) de un tiempo para acá, uno va madurando, las épocas van cambiando".

Aunque la bailarina no reveló el motivo exacto de la ruptura, sí insinuó que, a pesar de no haber infidelidades, otras personas estuvieron involucradas. Andrea Valdiri compartió su aprendizaje sobre la toma de decisiones en pareja, indicando que estas deben ser tomadas entre dos, no involucrando a terceros.

La eliminación de la referencia a Felipe Saruma en el perfil de su hija plantea la pregunta de si hay rencor o tensiones no resueltas entre la expareja, y sus seguidores están ansiosos por descubrir más detalles sobre por qué terminaron.

