Felipe Saruma les dio millonarios regalos a las hijas de Andrea Valdiri a pesar de su separación

La conexión entre los influencers Andrea Valdiri y Felipe Saruma, según sus seguidores, parecía un cuento de hadas, ya que aparentemente eran la pareja perfecta en todos los aspectos. La opulenta boda y los videos compartidos en sus plataformas alimentaron esta percepción, lo que hizo que la noticia de su divorcio reciente sorprendiera a sus seguidores.

La creadora de contenido aclaró recientemente en sus redes sociales que su matrimonio había llegado a su fin aproximadamente tres meses atrás, aunque solo lo hicieron público recientemente. Aunque no especificó la razón exacta detrás de la ruptura, sugirió que, aunque no hubo infidelidades, otras personas podrían haber estado involucradas. Afirmó haber aprendido que "las decisiones se toman en pareja y no entre dos o tres".

A pesar de su separación, Valdiri y Saruma mantienen una relación cordial, como se evidenció el 24 de diciembre cuando se preguntó con quién pasarían la Navidad. Mientras Valdiri la celebró con su familia, hijas, hermanas y madre, Saruma aparentemente la pasó solo, según lo mostrado en redes sociales.

Andrea Valdiri y Felipe Saruma. Instagram.

Saruma no dejó pasar la oportunidad de enviar regalos a las hijas de la influencer, Isabella y Adhara. El generador de contenido ha expresado previamente su cariño por ellas y la importancia que tienen en su vida.

Publicidad

El emotivo momento quedó registrado en video, dejando a muchos sorprendidos, ya que el bumangués no escatimó en gastos. Isabella, la hija mayor, se mostró emocionada al abrir un regalo que reveló el último modelo de un smartphone, el iPhone 15 Pro Max, con un precio aproximado de $6,899,000. Además, recibió un par de zapatos deportivos blancos y un conjunto de maquillaje de la lujosa marca "Dior".

Andrea Valdiri compartió las reacciones de las pequeñas a través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con 9.3 millones de seguidores, mostrando el cariño y la complicidad que, a pesar de las circunstancias, sigue presente en la relación entre Saruma y sus hijas.

“Saruma se ve que es buena gente. Aquí lo qué pasa es que él es muy joven y Valdiri se ve que es de trote fuerte y él aún no está tan experimentado”; “te felicito fuiste eres y será el mejor papá del mundo ☺️para esa hermosa niñas bendiciones”; “eso dice todo de ti saruma cosas muy bonitas llegarán a tu vida, cuando se es un buen hombre merece solo cosas bonitas” y “si le pega el dicho de papá no es que engendra si no quien cria y vela y se desvela por ellos”, fueron algunos de los comentarios de los internautas sobre el gesto de Saruma.

Publicidad

Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio: