La canción que hizo llorar al padre Linero al anunciar su retiro del sacerdocio

“Voy a vivir la vida de otra manera”, dice la canción ‘Me rindo majestad’, del compositor Adolfo Pacheco, que es la preferida del padre Alberto Linero, quien este miércoles confirmó en BLU Radio que deja el sacerdocio.

Publicidad



Linero agradeció las palabras del cantautor bolivarense y recordó uno de los versos que más le gustan de este tema musical: Voy a abdicar al trono de mi reinado, vengo a decirle me rindo majestad, usted será la reina yo su vasallo, le entrego toda mi libertad.

Vea también: “Me mamé de la soledad”: padre Alberto Linero confirma que se retira del sacerdocio



Esta es la letra de la canción que hizo conmover al padre Linero.



Voy a vivir la vida de otra manera

Voy a seguir quemándola de otro modo

Para cuando envejezca antes que muera

No viva solo, no viva solo,

No viva solo, no viva solo



Voy a dejar la vida de parrandero

Ya disfruté los años de juventud

Porque así recogido soy más sincero

//Y más te quiero, y me quieres tú //



Porque es triste ser viudo con mujer viva

Los hijos son de madre dice el refrán

En un ranchito solo no hay alegría

Y los amigos todos se van, se van

En un ranchito solo la noche es fría

Y los amigos todos se van, se van

//Ay se van se van, ay se van, se van//



Voy a abdicar al trono de mi reinado

Vengo a decirle me rindo majestad

Usted será la reina yo su vasallo

//Le entrego toda mi libertad//



Cómo evocar los tiempos de soltería

Tú que te enamoraste de aquel Don Juan

Hoy son defectos esas virtudes mías

//Son ironías que el amor da//



No habrá venganza por lo que estaba haciendo

Somos el agua que busca su nivel

Pero si abusas de mi desprendimiento

Automáticamente me vuelvo un rey

Porque si abusas de mi desprendimiento

Automáticamente me vuelvo un rey



Publicidad