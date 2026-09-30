La cifra que mueve Dragon Ball Super en Colombia y que confirma su conexión entre generaciones

La nostalgia por una de las franquicias de anime más reconocidas en el mundo continúa encontrando nuevas formas de conectar con los colombianos. En menos de un mes, una colaboración inspirada en Dragon Ball Super ya superó los $1.700 millones en ventas en Colombia, una cifra que refleja el interés que mantienen los personajes de Goku, Vegeta y los guerreros Z entre seguidores de diferentes generaciones.

El resultado corresponde a la alianza entre Burger King® y Dragon Ball Super, que comenzó el pasado 7 de septiembre y fue planteada como una experiencia alrededor del universo de la franquicia. La propuesta, disponible por tiempo limitado, reúne productos especiales, juguetes coleccionables y otros artículos inspirados en una serie que ha acompañado a varias generaciones de fanáticos.

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Uno de los productos centrales de la colaboración es la Super Saiyan Whopper®, una edición especial que incorpora una salsa inspirada en sabores de la cocina japonesa. De esta manera, la propuesta gastronómica toma referencias de la cultura asiática, relacionada con el origen de Dragon Ball, y las integra a una experiencia pensada para sus seguidores.

La alianza también llegó a través de la King Jr., que incluye juguetes coleccionables inspirados en Dragon Ball Super para los más pequeños. Los adultos interesados en estos artículos también pueden adquirirlos por un valor adicional, una posibilidad que amplía el alcance de la colección entre quienes crecieron siguiendo las aventuras de Goku.



A esto se suma una cantidad limitada de camisetas inspiradas en la franquicia, pensadas para los seguidores y coleccionistas que buscan conservar objetos relacionados con sus personajes favoritos.

Dragon Ball y el vínculo entre generaciones

El fenómeno alrededor de esta colaboración tiene como antecedente la permanencia de Dragon Ball entre públicos de distintas edades. La franquicia llegó a Japón en 1989 y, desde entonces, las historias de Goku y los guerreros Z han trascendido las pantallas para convertirse en parte de la cultura popular en diferentes países.

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En Colombia, ese vínculo también se ha reflejado en el cine. En 2019, Dragon Ball Super: Broly registró 539.874 espectadores durante su primer fin de semana en las salas del país, convirtiéndose en ese momento en la película japonesa más vista en Colombia.

La permanencia de la franquicia permite que hoy coincidan seguidores que conocieron a Goku durante su infancia con niños y jóvenes que descubren sus historias por primera vez. Esa diferencia de edades también se refleja en el interés por los objetos coleccionables, que para algunos representan una manera de acercarse a nuevos personajes y, para otros, una oportunidad de recuperar recuerdos asociados con una parte de su infancia.

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En ese contexto se entiende el comportamiento de la colaboración lanzada en Colombia. Los más de $1.700 millones en ventas registrados en menos de un mes muestran el movimiento que puede generar una franquicia con varias décadas de historia cuando encuentra nuevos espacios para acercarse a sus seguidores.

La propuesta permite así reunir en una misma experiencia a quienes mantienen el vínculo con Dragon Ball desde hace años y a quienes apenas empiezan a conocer el universo de Goku, Vegeta y los demás guerreros Z.