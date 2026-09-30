Caracol Televisión y Lumo ganan premio NYX Awards

Caracol Televisión y Lumo recibieron un nuevo reconocimiento internacional en los NYX Awards 2026, en la categoría Campaña de marketing/Innovación en marketing, por el proyecto ‘Fortunato: del personaje 3D al entretenimiento’.

La iniciativa destacó la creación y desarrollo de Fortunato, un personaje animado con inteligencia artificial que hizo parte del programa de entretenimiento ‘La danza de los millones’.

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Fortunato fue desarrollado con tecnología de IA, pero contó con guion y voz humana, una combinación que permitió al personaje conectar con la audiencia más allá de la pantalla. Su presencia trascendió la televisión y las plataformas digitales para llegar al mercado físico mediante la comercialización de su propio peluche oficial, ampliando así la experiencia alrededor del contenido.

Los NYX Awards, que reconocen proyectos destacados en áreas como marketing, relaciones públicas, publicidad y comunicación, también otorgaron un reconocimiento especial a Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de Entretenimiento de Caracol Televisión, en calidad de creador de Fortunato. El galardón resaltó el desarrollo de una propuesta que integró tecnología, creatividad y entretenimiento para generar nuevas formas de interacción con el público.



El reconocimiento para Caracol Televisión y Lumo pone de relieve el trabajo conjunto entre tecnología, creatividad, estrategia comercial y producción de contenidos, además de la posibilidad de desarrollar productos derivados a partir de personajes y formatos televisivos. El logro es celebrado por Lumo, Caracol Televisión y Ditu como un nuevo hito en la creación de experiencias alrededor de sus contenidos.