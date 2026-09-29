Periodista pasó tremendo susto cuando motó paso a su lado: "¿Me van a atracar?"

Minutos de tensión vivió una periodista de Teleuniverso mientras realizaba un reporte en vivo en una vía pública de República Dominicana. La reportera se encontraba frente a las cámaras cuando dos personas pasaron cerca de ella a bordo de una motocicleta, situación que le generó temor ante la posibilidad de que intentaran robarle el celular.

El momento quedó registrado en video y posteriormente fue compartido por la propia periodista en sus redes sociales. Aunque continuó con el informe, le pidió a su camarógrafo que permaneciera atento ante cualquier intento de robo. Afortunadamente, las dos personas continuaron su recorrido en la motocicleta y el episodio no pasó de un susto.

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“¿Me van a atracar? Tú me avisas si me van a atracar. Me haces señas”, se escucha decir a la periodista mientras intenta mantenerse alerta durante la transmisión.

Posteriormente, la comunicadora aseguró en sus redes sociales que la situación sí le generó temor, pero decidió compartir las imágenes con sus seguidores como una forma de llamar la atención sobre la importancia de permanecer atentos ante este tipo de situaciones mientras se realizan labores de reportería.



Aunque el episodio no terminó en un hecho delictivo, el momento evidencia algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestos los periodistas durante sus jornadas de trabajo en espacios públicos, especialmente cuando deben concentrarse en las cámaras, equipos y demás elementos necesarios para realizar una transmisión.

“Estaba paralizado, con mucho miedo y no me podía mover”; “Uno ya ni sabe si reír o sentirse mal porque es verdad”; “Cuando uno ha crecido en barrio pesado, los reconoce a metros”; “Hasta dar las noticias es algo extremo pura adrenalina”; “Estaba paralizada y no se podía mover”, fueron algunos comentarios que se generaron por parte de los seguidores tras conocerse ese video.