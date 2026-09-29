IMAGEM FILMS llega oficialmente a Colombia y anuncia dos grandes estrenos para octubre

La industria cinematográfica colombiana suma un nuevo competidor internacional. IMAGEM FILMS, una de las principales distribuidoras independientes de cine de origen brasileño, anunció su llegada oficial a Colombia, como parte de su estrategia de expansión en América Latina. La compañía presentará su portafolio de películas y su calendario de estrenos ante representantes de las principales cadenas de exhibición del país.

La entrada de la distribuidora se produce en un mercado que registró cerca de 49,55 millones de espectadores durante 2025, según el informe Cine en Cifras de Proimágenes Colombia. En este contexto, la empresa busca ampliar la oferta de contenidos cinematográficos y establecer nuevas relaciones comerciales con los exhibidores nacionales.

Como parte de su lanzamiento, IMAGEM FILMS realizará un encuentro en Bogotá durante septiembre de 2026, al que asistirán representantes de Cine Colombia, Royal Films, Cinemark, Procinal, Cinépolis, Cineprox y Cineland, entre otras compañías del sector. La reunión servirá para presentar sus próximos estrenos, su catálogo internacional y las oportunidades comerciales de su propuesta para las salas colombianas.

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Colombia, un mercado estratégico para la expansión de IMAGEM FILMS

La llegada de la distribuidora brasileña coincide con un periodo de transformación y recuperación de la industria cinematográfica colombiana. Durante 2025, las salas del país recibieron aproximadamente 49,55 millones de espectadores, una cifra que refleja la vigencia de la experiencia cinematográfica, aunque todavía se encuentra por debajo de los niveles registrados antes de la pandemia.

En 2019, Colombia superó los 73 millones de espectadores, de acuerdo con las cifras citadas por la compañía. La diferencia entre ambos periodos evidencia los desafíos que enfrenta el sector para recuperar sus niveles históricos de asistencia y fortalecer el vínculo con las audiencias.

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En este escenario, IMAGEM FILMS plantea una estrategia centrada en la diversidad de contenidos, el desarrollo de públicos y el fortalecimiento de las relaciones entre distribuidores y exhibidores. La compañía busca incorporar películas comerciales internacionales, cine de autor, producciones premiadas y títulos que han participado en importantes festivales cinematográficos.

Su catálogo abarca diferentes géneros, entre ellos acción, terror, animación, aventura y cine familiar, con el propósito de ofrecer alternativas para distintos segmentos de espectadores.

La empresa cuenta con más de tres décadas de experiencia en la industria del entretenimiento. Durante los últimos 15 años, ha distribuido más de 400 películas en Brasil, con una audiencia acumulada cercana a los 100 millones de espectadores. Además, ha extendido sus operaciones a México, Argentina, Perú y Chile, mercados en los que ha desarrollado su estrategia de distribución regional.

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Dos grandes estrenos de IMAGEM FILMS llegarán a Colombia en octubre

Como parte de su desembarco en el mercado nacional, la distribuidora prepara dos lanzamientos cinematográficos para octubre de 2026. Las producciones representan diferentes apuestas de su catálogo internacional, con una película de ciencia ficción y suspenso y una propuesta de animación realizada mediante la técnica de stop-motion.

HOPE: El Primer Impacto, ciencia ficción con reconocimiento internacional

Fecha de estreno: 15 de octubre de 2026. La primera producción anunciada es HOPE: El Primer Impacto, del director surcoreano Na Hong-jin , reconocido por películas como The Wailing.

El largometraje es un thriller de ciencia ficción que reúne un elenco internacional encabezado por Hwang Jung-min, Zo In-sung, Hoyeon, Taylor Russell, Alicia Vikander y Michael Fassbender. La historia se desarrolla en una comunidad aislada que, después de un misterioso hallazgo, se enfrenta a una amenaza que transforma una investigación local en una lucha por la supervivencia de mayores proporciones.

La película también cuenta con un recorrido destacado por el circuito cinematográfico internacional. Formó parte de la competencia oficial del Festival de Cannes 2026 y posteriormente participó en los festivales de Toronto, San Sebastián y Edimburgo. Su estreno en Colombia está previsto para el 15 de octubre, como uno de los primeros lanzamientos de IMAGEM FILMS en el país.

Wildwood: El Bosque Salvaje, la nueva apuesta del estudio LAIKA

Fecha de estreno: finales de octubre de 2026.

El segundo lanzamiento será Wildwood: El Bosque Salvaje, una producción del estudio estadounidense LAIKA , responsable de películas reconocidas como Coraline, ParaNorman y Kubo and the Two Strings.

La cinta representa la sexta película realizada mediante la técnica de animación stop-motion del estudio y uno de sus proyectos de mayor escala. Para construir el universo de la producción, el equipo desarrolló 136 escenarios físicos y 231 marionetas. Además, uno de los personajes más complejos requirió alrededor de 3.000 horas de trabajo.

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Antes de su estreno, el proyecto ya había superado los 90 millones de visualizaciones con su primer adelanto publicado en YouTube, de acuerdo con la información suministrada por la distribuidora.

La película cuenta con un elenco internacional de voces integrado por Carey Mulligan, Mahershala Ali, Angela Bassett, Awkwafina, Jacob Tremblay y Amandla Stenberg, entre otros artistas.

Con este lanzamiento, IMAGEM FILMS incorpora a su programación colombiana una producción de animación dirigida a diferentes públicos, que se suma a su apuesta por ampliar la variedad de películas disponibles en las salas de cine.

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Alianzas con las cadenas de cine y nuevas audiencias

La presentación oficial de IMAGEM FILMS en Bogotá busca establecer un canal directo de comunicación con los principales exhibidores del país. La compañía pretende dar a conocer su calendario de estrenos, explorar oportunidades comerciales y fortalecer las relaciones entre los distintos actores de la industria cinematográfica.

La estrategia contempla ampliar las alternativas de programación de las salas, mediante una combinación de títulos con potencial comercial y producciones con reconocimiento artístico e internacional.

El encuentro con los representantes de las cadenas de cine también permitirá exponer la propuesta de distribución de la compañía y analizar las oportunidades que ofrece el mercado colombiano para su expansión regional.

La llegada de IMAGEM FILMS se suma a su presencia en Brasil, México, Argentina, Perú y Chile, y representa un nuevo paso en su estrategia de consolidación latinoamericana.

¿Qué es IMAGEM FILMS?

IMAGEM FILMS es una distribuidora independiente de origen brasileño con más de 30 años de trayectoria en la industria del entretenimiento. Su catálogo reúne películas nacionales e internacionales de distintos géneros, incluidas producciones premiadas y obras que han participado en festivales cinematográficos internacionales.

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Durante los últimos 15 años, la compañía ha distribuido más de 400 películas en Brasil, alcanzando aproximadamente 100 millones de espectadores. Su operación también se ha extendido a diferentes mercados de América Latina, donde busca consolidar alianzas con los principales actores de la exhibición cinematográfica.