Hombre prefirió lanzarse de ventana de hotel a ser sorprendido con una mujer casada

Un grave hecho quedó registrado en video por una persona que circulaba frente a un hotel en Barra, Salvador de Bahía, Brasil, cuando un hombre cayó desde la ventana de una de las habitaciones. Aunque inicialmente se pensó que se trataba de un intento de suicidio, posteriormente se conoció que el sujeto habría utilizado esa vía para intentar escapar del lugar.

De acuerdo con información de The Sun, el hombre se encontraba en la habitación con una mujer casada cuando el esposo de ella llegó al hotel. Ante la situación, el sujeto habría intentado salir por la ventana para evitar ser descubierto.

Sin embargo, su plan no salió como esperaba. El hombre habría intentado sostenerse del borde de la ventana mientras el esposo de la mujer abandonaba la habitación, pero perdió el control y terminó cayendo varios pisos hasta llegar a la calle.

El impacto le ocasionó graves lesiones, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital General do Estado. Varias personas que presenciaron el hecho acudieron en su ayuda y colaboraron para que recibiera atención médica lo antes posible.



Aunque inicialmente la Policía manejó el caso como un posible intento de autolesión, posteriormente se conoció la versión de que el hombre habría estado con una mujer casada y que la caída se produjo cuando intentaba escapar de la habitación.

El hecho quedó registrado en video y muestra el momento en que el hombre cae desde varios pisos hasta la vía pública. Su estado de salud es delicado debido a la gravedad de las lesiones sufridas.