Murió a los 26 años querida influencer tras enfrentar un avanzado cáncer

Una joven creadora de contenido murió a los 26 años después de enfrentar durante varios años una enfermedad que terminó avanzando hasta comprometer diferentes órganos de su cuerpo.

Durante su proceso, convirtió las redes sociales en un espacio para contar su experiencia, mostrar parte de su tratamiento y acompañar a otras personas que atravesaban diagnósticos similares.

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Se trata de Shanice Bennett, influencer británica originaria de Sittingbourne, Kent, quien recibió el diagnóstico de un carcinoma ductal invasivo cuando tenía 23 años.

Con el tiempo, su enfermedad evolucionó hasta un cáncer de mama en etapa 4, con metástasis en los huesos, el hígado, los pulmones y los ganglios linfáticos.



Murió la influencer Shanice Bennett a los 26 años. Foto: Redes sociales

La noticia de su fallecimiento fue comunicada por sus familiares el pasado 26 de septiembre a través de la cuenta de TikTok de la joven. En el mensaje explicaron que Shanice murió en su vivienda y acompañada por sus seres queridos, quienes estuvieron junto a ella durante sus últimos momentos.

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“Ayer fue un día muy difícil, en el que tuvimos que despedirnos de nuestra querida Shanice. Falleció en paz, en la tranquilidad de su hogar y rodeada de toda su familia”, expresaron sus familiares.

Convirtió su enfermedad en una forma de ayudar a otros

Luego de conocer su diagnóstico, Shanice comenzó a compartir públicamente su experiencia con el cáncer. A través de diferentes videos en TikTok mostró momentos relacionados con su tratamiento y habló de las dificultades que enfrentaba, con la intención de generar conciencia sobre la enfermedad.

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Su contenido también buscaba conectar con personas jóvenes que estuvieran pasando por situaciones parecidas. Esa decisión hizo que su historia llegara a miles de usuarios y que su cuenta alcanzara cerca de 40.000 seguidores.

Más allá de mostrar los momentos difíciles, la joven procuró mantener un mensaje de esperanza durante su proceso. Esa actitud fue precisamente uno de los aspectos que sus familiares resaltaron después de confirmar su muerte.

En el mensaje de despedida, aseguraron que Shanice mantuvo una perspectiva positiva pese a las circunstancias y recordaron que uno de sus principales propósitos era utilizar su experiencia para educar a otras personas.

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“Lo único que dijo fue: ‘el cáncer no va a ganar esta batalla; me lo llevaré conmigo’”, recordó su familia.

Sus seres queridos también señalaron que la joven quería generar un impacto en quienes conocieran su historia y consideraron que ese propósito se cumplió a través de las personas que la acompañaron durante su enfermedad.

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“Su objetivo era educar a la gente, y marcar una diferencia en la vida de la gente, lo que definitivamente tiene”, añadieron.

Finalmente, la familia agradeció los mensajes y el respaldo que Shanice recibió durante el tiempo en que documentó públicamente su enfermedad. Sus seguidores también han reaccionado a la noticia de su muerte, recordando el contenido con el que la joven buscó visibilizar su experiencia y acompañar a otras personas diagnosticadas con cáncer.