La colombiana campeona de freestyle está atrapada en medio de protestas en Ecuador

Angie Cepeda ganó el campeonato latinoamericano, pero actualmente no tiene dinero para regresar a Colombia.

Angie Cepeda, más conocida como ‘Azumi’, se convirtió en la campeona latinoamericana de fútbol freestyle en Quito, Ecuador.

Cepeda y otros cuatro colombianos llegaron a la competencia con sus propios recursos y planeaban regresar por tierra. Sin embargo, las fuertes manifestaciones en Quito les impiden salir de la ciudad.

"Se nos ha dificultado hacer todo el proceso, tener recursos para seguir quedándonos bajo techo y seguir alimentándonos, no hay transporte. A veces hay supermercados, pero no hay nada. La situación está cada vez peor, no hay forma de salir por tierra", señaló Cepeda a BLU Radio.

Los colombianos se están quedando momentáneamente en un apartamento que alquilaron unos deportistas chilenos, pero tendrán que salir de allí el próximo lunes y no saben a dónde acudir.