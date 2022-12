La gente pide congregarse espiritualmente: Carlos Baena niega lobby de iglesias

El viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos de la cartera del Interior, Carlos Baena, dijo en Mañanas BLU que las iglesias no movieron influencias para lograr la reapertura de los templos.

“Mucha gente estaba reclamando, no solo las iglesias, muchos sectores estaban pidiendo que querían congregarse”, dijo.

El funcionario aseguró que se tuvo en cuenta la salud mental y el tema espiritual.

“Mucha gente está solicitando el tema espiritual. Ese fue uno de los fundamentos que se plantearon para que el Gobierno después de un trabajo de por lo menos un mes”, declaró.

En ese periodo, dijo Baena, hubo un proceso de concertación, con el fin de tener un protocolo que cumpliera con todos los requerimientos de bioseguridad orientados a la prevención del COVID-19.

“Esto no se está haciendo a la ligera, se está haciendo muy gradual. Hay una labor de mucha consciencia”, sostuvo Baena.

El funcionario opinó sobre las razones por las cuales primero se dio la reapertura de templos que otros espacios como los teatros.

“Por la misma situación en que está la gente, que es un tema muy interno, espiritual, de desesperanza, de desconsuelo, de necesidades económicas, de incertidumbre. Toda esa parte de la congregación, de la reunión, de la práctica religiosa le va a ayudar a las personas”, sostuvo.

El viceministro recalcó que la reapertura solo se dará en poblaciones con baja o nula presencia de COVID-19.

“A la iglesia a la que yo pertenezco, en mi iglesia, todavía no se va a abrir. Todo se está haciendo de manera virtual, pero no todas las iglesias pueden hacer eso, porque no tienen las conexiones a internet, ni tienen las condiciones para poder tener las reuniones de esa manera”, sostuvo.

“Hay que pensar en las iglesias también grandes, medianas y pequeñas. En muchos municipios de Colombia no se tiene la posibilidad de conectividad. Ese fue otro criterio”, indicó.

Baena aseguró que pasará bastante tiempo antes de que las puertas de los templos puedan reabrir en Bogotá.

