La lectura, la manera de viajar y conocer el mundo en época de coronavirus

Andrés Sarmiento, vocero y gerente de marketing de la editorial Planeta, estuvo en Travesía BLU para hablar sobre la importancia de los libros en esta época de aislamiento por el coronavirus. Contó cómo la gente puede viajar a través de la lectura y sus historias.

“Un libro permite viajar, conocer otros parajes y mundos. En estos tiempos nos permiten estar mucho más tranquilos, esa es una virtual de la lectura”, aseguró Sarmiento.

Publicidad

Le puede interesar: ¿Cómo disfrutar al máximo la Filbo desde casa?

Además, explicó que un libro no solo se puede consumir mediante la lectura, sino por medio de la escucha, esto para aquellos que no tienen la posibilidad de adquirir un libro o no lo tienen al alcance.

“Por esta situación a muchas personas se les dificulta salir a las librerías a comprarlos. Por eso hay dos opciones de lectura: el ebook y el audio libro. El primero es un formato que se puede descargar en cualquier dispositivo a través de varias plataformas como Google Books o Apple Books; la segunda es el audio libro, donde la gente escucha la narración de las historias”, aseguró.

Publicidad

Sarmiento resaltó que gracias a la modernización de dichas plataformas, este tipo de lectura se puede realizar de manera más ágil y dinámica, pues ofrece herramientas para resaltar, escribir y editar. Además de contar con un valor agregado.

“Algunos libros cuentan con entrevistas de los autores, ilustraciones, videos, entre otras. Son dos buenas maneras de pasar este tiempo de confinamiento y para poder ‘viajar’”, indicó.

Publicidad

Escuche la entrevista completa con Andrés Sarmiento en Travesía BLU aquí: