La "novatada" de la Gorda Fabiola cuando entró a Sábados Felices hace 38 años

Este miércoles Colombia perdió a una de sus grandes figuras del humor, la Gorda Fabiola, recordada por su participación en el programa Sábados Felices, donde debutó hace 38 años.

A lo largo de su carrera, se ganó el cariño de millones de colombianos con su carisma y estilo único para hacer reír.

Cinco años después de su ingreso al programa, Fabiola relató en una entrevista una curiosa anécdota que vivió durante sus primeros días en Sábados Felices, la cual fue protagonizada por su colega y amigo Hugo Patiño.

En tono jocoso, recordó la broma que le hizo el experimentado humorista cuando apenas empezaba a adaptarse al equipo de trabajo.

"El día que entré, el señor Hugo Patiño me hizo una novatada. Aquí había una muñeca de utilería, grandísima, pesadísima, parecía de bronce. Él me dijo que esa muñeca era de él, que se la acababan de regalar, y que por favor la cuidara mientras iba a hacer una diligencia", contó entre risas la Gorda Fabiola.

Con su característico sentido del humor, recordó que no pudo moverse durante horas cuidando la muñeca, creyendo que realmente era un objeto preciado para Patiño.

"Yo no sabía cómo funcionaban las cosas acá. Me quedé ahí sentada, sin moverme, mientras todos se fueron a almorzar. Nadie me decía nada y yo seguía cuidando la muñeca, hasta que por la tarde ya les dio pesar y vinieron a decirme: ‘Ya, ya está suficiente. Esa muñeca no es de Hugo’. ¡Te imaginas!”, contó.

Esta simpática anécdota refleja el ambiente familiar y de camaradería que siempre se vivió en el set de Sábados Felices, programa en el que Fabiola se consolidó como una de las humoristas más queridas del país.

Aquí el video donde la Gorda Fabiola cuenta la novatada que vivió cuando entró a Sábados Felices: