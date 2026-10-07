La nueva faceta de Reykon: así es la hamburguesa que creó con carne y cerdo colombiano

Reykon se le midió a un reto diferente a los escenarios y los estudios de grabación: crear una hamburguesa que llevara parte de su personalidad a una propuesta gastronómica.

El resultado reúne diferentes sabores y texturas en una preparación que apuesta por una combinación poco convencional y que incorpora carne de cerdo 100 % colombiano.

Reykon // Foto: Instagram @reykon

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La creación hace parte de una nueva colaboración de Burger King Colombia, que decidió llevar su concepto de hacer las cosas de una manera diferente al terreno de la música. La alianza con el artista paisa se convierte en el primer encuentro de la marca con un cantante colombiano para desarrollar una propuesta de este tipo y busca conectar dos mundos que, a primera vista, parecen muy distintos.

La hamburguesa fue construida alrededor de una pregunta: ¿por qué elegir entre dos tipos de carne cuando se pueden combinar? Por eso, la preparación reúne carne de res a la parrilla y carne de cerdo 100 % colombiano, a las que se suman tocineta, aros de cebolla y cebolla crispy.



El conjunto se completa con salsa de miel mostaza y mayonesa, ingredientes que buscan darle diferentes contrastes a cada bocado. La propuesta cuenta además con el respaldo de Porkcolombia – FNP, a través de su iniciativa de fomento al consumo ‘Come más carne de cerdo’, que en esta ocasión incorpora el producto colombiano a una preparación de carácter indulgente.

Más allá de los ingredientes, uno de los elementos particulares de esta colaboración está en la participación de Reykon. El artista no se limitó a prestar su imagen para el lanzamiento, sino que hizo parte de la construcción de la propuesta y llevó algunos elementos de su identidad a una hamburguesa desarrollada junto con la marca.

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La elección del cantante responde también a la personalidad que ha construido durante su carrera. Su estilo, asociado con una propuesta musical que busca diferenciarse y romper esquemas, fue uno de los puntos de encuentro para desarrollar esta alianza.

“En Burger King siempre buscamos nuevas maneras de sorprender y conectar con nuestros consumidores. Esta vez llevamos nuestra esencia a la música y encontramos en Reykon un aliado que, como nosotros, tiene una manera muy propia de hacer las cosas. Esta colaboración es el comienzo de un nuevo territorio para la marca”, afirmó Paola Beltrán, CEO de Burger King Colombia.

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Con esta propuesta, la marca busca explorar una relación diferente entre gastronomía y entretenimiento en Colombia. La colaboración toma elementos del universo musical de Reykon y los traslada a un producto en el que la mezcla de carne de res, cerdo colombiano y diferentes acompañamientos ocupa el centro de la propuesta.

Así, el artista suma una faceta inesperada a su trayectoria: esta vez, en lugar de una canción, puso parte de su sello en una hamburguesa que combina dos proteínas, ingredientes crujientes y salsas en una sola preparación.