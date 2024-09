La visita que alegró la cabina de Voz Populi de Blu Radio: "Me alegran las tardes"

El programa Voz Populi, de Blu Radio, comenzó el lunes con una agradable visita para esta casa periodística. Después de varios momentos de altas y bajas en su estado de salud, un periodista muy estimado por la redacción de esta emisora visitó la cabina en Bogotá.

Kenneth Torres sorprendió a los panelistas y, por su puesto, a los oyentes, al estar nuevamente detrás de los micrófonos de Blu Radio.

Voz Populi recibió con los brazos abiertos a Kenneth Torres

Jorge Alfredo Vargas, director de Voz Populi, fue el encargado de dar el agradable anuncio en el programa que combina el humor con las noticias del país. Añadió que los periodistas lo extrañaban, así como sus informes, pues era el encargado de cubrir los hechos políticos del país.

"La buena noticia de volver a verlo con nosotros que ha pasado por unas semanas por no muy buenos momentos, pero ya las noticias son buenas. Desde aquí siempre hemos saludado a don Kenneth Torres. Estos periodistas no son nada sin usted, don Kenneth, querido", dijo Jorge Alfredo.

El periodista no dudo en agradecer el recibimiento en la cabina de Blu Radio y afirmó que la emisora le ha alegrado sus días con la diferente programación que hay durante la semana.

"Me alegra saludarlos, escucharlos todos los días, porque ustedes son los que me alegran la tarde y las mañanas también. Me hacía falta saludarlos personalmente", comentó Kenneth Torres, quien no dudo en realizar un chiste sobre sus vacaciones, pues todavía "tiene bastantes acumuladas".

Buena noticia en su salud

El experimentado periodista político compartió una positiva noticia en el programa, pues los últimos estudios a los que ha sido sometido arrojaron resultados buenos y expresó que desea volver a la cabina, pero para informar a los colombianos, aunque todavía el grupo de ocho médicos que están atentos a su salud no le han dado la luz verde.

"Vamos mejorando con la ayuda de Dios que es lo más importante", añadió Torres.