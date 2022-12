Las 10 frases demoledoras de Lina Arango en entrevista con BLU Radio

La locutora Lina Arango habló en exclusiva con Mañanas BLU sobre la polémica que desató un video suyo en el que se alegró de la medida de aseguramiento en contra de Álvaro Uribe en la que puso de fondo el himno nacional y dijo varias veces groserías.

1. “Me expuse públicamente. Entiendo las consecuencias. Pero sobre todo me parece lamentable haber contribuido a incendiar más un país ya bastante incendiado. El daño más grande que nos ha hecho, en mi opinión, el uribismo, es opinión maniquea de lo bueno y lo malo”

2. “Soy una defensora de la paz aunque no lo parezca en ese video. Sé que no fue la manera de construir. Fue una reacción completamente emocional y racional. También soy otra mujer. No solo soy esa, también soy la mujer capaz de comprender”,

3. “Ver ese video fue como decirme: ‘cómo estás de dañada, ¿cómo es posible que permitas esto?’”

4. “Mi mensaje desde hace unos años venía siendo otro. Me dejé llevar por un acaloramiento y un apasionamiento, soy una persona muy visceral. Es muy lamentable eso. Creo que esto me sirve mucho para aprender que necesito pensar antes de actuar y respirar con un poco más de calma antes de hacer las cosas” ,

5. “Soy consciente de las consecuencias que esto puede traerme en Colombia”

6. “Soy una mujer muy reaccionaria, muy visceral, creo que por eso puedo hacer tantas voces”

7. “Quiero resaltar algo y es mi derecho a la libertad de expresión, que no fue de la manera correcta, estoy totalmente de acuerdo”.

8. “Quiero que se haga justicia, este expresidente tiene muchísimas investigaciones en la Corte".

9. “Comprendo que todas nuestras acciones tienen repercusiones”

10. “Este país se construye entre uribistas, no uribistas y entre todos los que están en el medio, entre los del centro, los apolíticos, entre todos, no podemos excluir a nadie de la conversación”