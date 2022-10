Las colombianadas a la hora de irse de paseo

En BLU Jeans le trae las tres cosas que más hacen los colombianos a la hora de irse de paseo.

Publicidad

-PASEO DE OLLA Elementos fundamentales para paseo de olla: La olla, ojalá una de esas de 500 litros, golpeada a más no poder, reparada a punta de martillo de bola, absolutamente negra en su base, pero perfecta para un sancocho de pescado.

La vajilla de la abuela que ha pasado de generación en generación pero que le da ese sabor especial al sancocho. No importa que la cuchara se caiga en la rivera del río, en donde todos pisan descalzos. Se levanta la cuchara y se limpia con el orillo de la camiseta, que en ocasiones sirve hasta de trapo en la casa, pero que es la favorita cuando el grito es: paseo de olla.

-NOS VAMOS A CARTAGENA Paseo imperdible para la típica familia colombiana que atraviesa durante su travesía a la heroica por diferentes situaciones que nos hacen únicos a la hora de irnos de paseo de raza. Los ahorros alcanzaron para montarnos en avión. Para algunos miembros de la familia será su primera vez y como buenos colombianos acostumbrados a hacer fila para las vueltas del banco, hacer fila para pedir cita en la EPS, para ir al cine. De la misma manera hacemos fila para entrar al avión. Esto es enteramente una colombianada que si la analizáramos con detalle entenderíamos que al igual que las anteriores filas, no sirve para nada: Nuestro asiento esta asignado, y aun si no es así, tranquilo que no le va a tocar parado en el pasillo central, todo se vende a la medida.

Publicidad

-LLEGANDO A LA PLAYA Cuando llegue a la playa se encontrará con una serie de servicios, que nos hacen únicos a la hora de comodidades en nuestro paseo colombiano: los baños públicos en la playa. Son esas pintorescas excabinas telefónicas que evolucionaron para convertirse en lo que hoy son, fáciles de identificar por su color azul similares a los de Millonarios. Generalmente afuera del baño se sienta en una butaca una mujer cincuentona, de apariencia agresiva que cobra la entrada al ballet azul y puede leerse en la puerta del baño: misisipi: $ 500 pesos Chicago: $ 1000 pesos, es nuestra típica colombianada para describir que clase de necesidad le ha llevado al mas veces campeón.

Publicidad

Por ultimo en este día de la raza Colombiana y culminando el paseo cartagenero, que también aplica para el rodadero, debemos saber que en Colombia nuestras playas se han convertido en mercados turcos en donde se ofrecen toda clase de servicios que aunque no los quiera, le toca.

Por el solo hecho de pisar la playa, tomen nota: la trenza, la Shakira, el coctel de camarones, el de caracol, la seca (cerveza), la gafa, el artilugio para guardar billetes y monedas.