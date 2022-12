¿Las mujeres eyaculan? Mitos y verdades sobre el sexo

parte).

Publicidad

-¿Orinar después del sexo evita infecciones? Sí, es recomendable vaciar la vejiga por muchas razones, entre ellas porque ayuda a eliminar bacterias.

-¿El sexo anal causa hemorroides? No, el sexo anal no causa inflamación en las venas. Sin embargo, si una persona ha sufrido hemorroides anteriormente si se puede ver afectada.

Publicidad

-¿Es posible embarazarse sin penetración? Si, cuando una mujer está en su periodo fértil puede facilitar la llegada de espermatozoides.

Publicidad

-¿Sexo durante el periodo menstrual no embaraza? No, el hecho que una mujer esté en su periodo no indica que no pueda ovular.

-¿Es lo mismo tener un orgasmo en el clítoris y en la vagina? Sí, no hay diferencia en la intensidad de los orgasmos.

Publicidad

-¿Las mujeres eyaculan? Sí, hay mujeres que tienen la capacidad de eyacular durante el sexo, sin embargo esto no puede ser considerado un orgasmo.

Publicidad

-¿Las mujeres logran el orgasmo con más facilidad si están encima del hombre? Sí, porque en esa posición puede estimular el clítoris con mayor facilidad y a su antojo.

-¿Un hombre puede tener orgasmos sin eyacular? Sí, hay hombres que aprenden a través de la respiración a controlarlo (sexo tantrico).