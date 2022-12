Las seis actitudes que más odian los hombres de las mujeres

En Agenda en Tacones se hizo un recuento de las actitudes o tipos de mujeres que menos interesan a los hombres para mantener una relación.

1. Las mujeres que usan demasiado maquillaje: los hombres prefieren una mujer mucho más natural.

2. Las mujeres que llegan tarde: muchas mujeres piensan que se están haciendo las interesantes, pero la verdad es que a los hombres les incomodan las mujeres incumplidas.

3. Las mujeres que no comen: a los hombres les llama más la atención las mujeres que comen y que si están en un restaurante piden más que una ensalada.

4. Las mujeres que se ponen muy poca ropa o usan escotes en exceso: los hombres consideran que es mucho más interesante la mujer que sabe mostrar lo necesario y no aquella que le deja muy poco a la imaginación.

5. Las mujeres que tratan aparentar lo que no son: los hombres prefieren a las mujeres auténticas, que no tratan de fingir ni buscar una compatibilidad que no existe.

6. Las mujeres que se exceden en tragos: a los hombres no les gustan las mujeres que al salir terminan borrachas y tienen que cuidarlas toda la noche.