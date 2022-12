LineroAlBarrio En el Park Way, vecinos piden cuidado y respeto a los manifestantes

Desde el Park Way o avenida 24, en la localidad de Teusaquillo, residentes de la zona le contaron al padre Linero su inquietud por las recientes protestas que han afectado el eje ambiental.

“Nuestro barrio no está en contra de las marchas, apoyamos las legítimas protestas de la gente. Yo he marchado también. Lo que nosotros estamos diciendo es, si tú vienes al Park Way, si tú quieres estar aquí, con lo que quieres expresar, hazlo con cuidado y con respeto”, indicó Consuelo, una de las vecinas que pidió consciencia a los manifestantes.

“Esto es un eje ambiental donde viven individuos arbóreos, aves, es el camino de muchas aves migratorias para seguir, para pasar. También es un lugar también donde vivimos bastantes residentes, que tenemos derecho a la tranquilidad”, agregó.

Otra molestia es el consumo de licor, drogas y el ruido hasta la madrugada.

“La gente cogió este sector para venir a hacer desmanes, aprovechando de que hay una plataforma. Colocan música hasta altas horas de la noche”, dijo Fabio, otro residente del lugar.

Escuche las quejas de los habitantes del Park Way:

