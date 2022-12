Logran crear espermatozoides in vitro, lo que acabaría la infertilidad masculina

Científicos franceses lograron crear espermatozoides in vitro a partir de células madre testiculares, una primicia mundial que podría revolucionar a largo plazo el tratamiento de la infertilidad masculina, según ellos.



La firma de biotecnología Kallistem, con sede en Lyon (este de Francia), había anunciado ese logro en mayo pasado, pero el jueves dio detalles de su investigación, esta vez con el aval del Centro Nacional francés de Investigaciones Científicas (CNRS).



Desde entonces, el proyecto ha avanzado, los científicos registraron patentes y presentaron la publicación de sus trabajos a una revista científica.



Concretamente, lograron crear in vitro espermatozoides de rata, de mono y de hombre.



Para lograrlo, se necesitaron 20 años de investigaciones que permitieron alcanzar las condiciones de cultivo en las que pudieron transformarse espermatogonias (células madre testiculares) en espermatozoides.



Esta técnica podría resolver "entre 30 y 50%" de los problemas de infertilidad masculina, afirmó Philippe Durand, científico promotor del proyecto. Pero se necesitarán todavía años para que el tratamiento esté disponible, dado que los ensayos clínicos sólo empezarán dentro de tres a cinco años, agregó.



El equipo ensayará primeramente la calidad de esos espermatozoides creados in vitro con ratones, para evaluar si los ratoncitos nacidos de ellos "son normales o no y si son capaces de reproducirse", precisó Durand. AFP