"Lokillo" confesó que casi es abusado sexualmente cuando era un niño

Yendinson Ned Flórez Duarte, más conocido como "Lokillo" habló para 'Se Dice de Mí' del canal Caracol, de los duros sucesos que vivió en su infancia y adolescencia antes de alcanzar sus sueños. Entre las fuertes declaraciones que entregó, confesó que trabajó desde muy joven yse vio inmerso en situaciones peligrosas y donde casi es abusado sexualmente. Asimismo, aseguró que fue maltratado.

"Mi padre fue un hombre muy trabajador y nos dio consejos muy honorables. Sin embargo,mi papá nos golpeaba mucho, fue criado en un mundo donde todo era palazo y fue muy duro con nosotros", señaló el artista.

"Lokillo" señaló que la guerrilla de las Farc también hostigaba a las comunidades de Antioquia en el año 1998 y con su familia pasó muchas vicisitudes.

"Las Farc enviaban comunicado diciendo que se iban a tomar el pueblo tal día y no habia clases. Después de las balaceras saliamos a recoger los muertos", añadió.

Esto hizo que desde muy pequeño saliera a rebuscarse la vida vendiendo dulces para ayudar económicamente a su mamá. Sin embargo, en este trabajo conoció a un hombre que vendía libros y le propuso subirse a los buses con él en Medellín para pedir dinero.

"Este hombre me invitó a almorzar y me empezó a decirme que me tenía que portarme bien con él y me puso las manos en sus partes. Había escuchado histrias de niños que habian sido violados y salí corriendo", indicó lokillo.

Después de este suceso conoció a personas que lo encaminaron hacia la trova y la música donde ganó festivales y premios. Pero su destino también estuvo marcado por hechos ligados a la época más violenta del país.

Su talento le dio grandes triunfos, emigró a la comedia y lo convirtió en una de las figuras más reconocidas.

