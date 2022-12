Los argentinos que se enamoraron perdidamente de Colombia

Diego Dorsch y su novia María partieron varias semanas atrás de su Argentina natal con el objetivo de conocer Suramérica a bordo de su camioneta “La Vagabunda”.

Publicidad

“El colombiano tiene una forma de ser totalmente solidario, se acerca a conversar donde te ve. Nuestra camioneta, La Vagabunda, está llena de calcos que hacen referencia al viaje y la gente cuando la ve, le llama la atención y se acerca a conversar”, contó Diego en diálogo con Mañanas BLU 10 AM.

El argentino añade que que la ruta que hace junto a su pareja no es definida: “Hay un norte pero vas zigzagueando hasta llegar a ese norte; salimos de Argentina sabiendo que queríamos encarar hacia el norte por el lado del Pacífico, pero al no conocer nada no nos informamos, a lo que recurrimos nosotros es al ciudadano autóctono que es el que conoce cada lugar”.

Publicidad

Escuche en el audio adjunto la entrevista completa a Diego Dorsch en Blu Radio.