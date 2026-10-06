¿Viaja en semana de receso? Policía alerta por estafas en tiquetes y planes turísticos

Con la llegada de la semana de receso, muchas familias comienzan a buscar tiquetes, hoteles, fincas o paquetes turísticos para aprovechar sus días de descanso. Esa mayor demanda y ante esa mayor demanda y la necesidad de ahorrar el máximo posible, los ciberdelincuentes aprovechan para crear ofertas falsas y suplantar páginas de empresas reconocidas.

El Centro Cibernético Policial advirtió que durante esta temporada aumentan los intentos de engaño en las compras por internet. En lo corrido del año se han reportado 3.946 incidentes de estafa en compra y venta en línea y 539 casos de suplantación de sitios web o phishing.

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¿Cuáles son las estafas más comunes al comprar tiquetes y planes turísticos?

Según la Policía, los delincuentes están utilizando anuncios y páginas falsas para ofrecer tiquetes aéreos, paquetes turísticos y alquileres de fincas, apartamentos o habitaciones que en realidad no existen.

Una de las estrategias consiste en copiar la apariencia de páginas de aerolíneas, hoteles o agencias de viajes y enviar un enlace a la víctima para realizar un supuesto pago que confirma la reserva.



También es muy frecuente que los estafadores utilicen estrategias que generen urgencia, como “últimos cupos”, “precio exclusivo solo por hoy” u ofrecer beneficios disponibles únicamente para las primeras personas que paguen. La intención es evitar que el usuario tenga tiempo de comprobar si la oferta realmente existe.

Estafa con tiquetes aéreos. Foto: Blu Radio, Freepik.

¿Cómo saber si una oferta de viaje puede ser una estafa?

La Policía recomienda desconfiar cuando un tiquete, alojamiento o paquete turístico aparece muy por debajo de los valores habituales del mercado, especialmente si además se exige pagar inmediatamente.

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También debería generar sospechas que:



Exijan el pago total por adelantado .

. La cuenta que recibirá el dinero no coincida con la empresa que supuestamente vende el servicio.

El sitio web o la cuenta de redes sociales haya sido creado recientemente o tenga poca actividad.

El vendedor insista en continuar la conversación por fuera de la plataforma oficial.

Lleguen enlaces o formularios externos para supuestamente “confirmar el pago”.

Antes de transferir dinero, es altamente recomendable ingresar directamente la página oficial de la aerolínea, hotel o agencia en lugar de ingresar mediante el enlace recibido por WhatsApp, correo o redes sociales.

Aunque no viaje también debe estar atento a sus hijos

La Policía también emitió alertas para padres de niños y adolescentes, quienes suelen pasar más tiempo conectados a internet durante las vacaciones.

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El Centro Cibernético Policial y MinTIC informaron que durante 2026 han gestionado el bloqueo de más de 11.102 páginas que representaban riesgos para menores, además de 69 capturas por delitos de explotación sexual infantil en internet.

Entre los riesgos mencionados aparecen el ciberacoso, grooming, sextorsión, sexting y el contacto con desconocidos en videojuegos en línea. La recomendación para padres y cuidadores es acompañar la actividad digital, revisar la privacidad de las cuentas y mantener abierto el diálogo sobre personas o situaciones que generen incomodidad.

¿Dónde denunciar una estafa por internet en Colombia?

Quienes sean víctimas de un delito informático o detecten una situación sospechosa pueden comunicarse con el CAI Virtual de la Policía Nacional a través de su página oficial, sus redes sociales @caivirtual o mediante la línea telefónica y WhatsApp 323 273 3411.