Se conoció el espacio especial para que se unan los escritores más reconocidos del país con sus lectores. Es una apuesta para cerrar el año bajo la iniciativa 'Llena de historias la Navidad', que llevará del 5 al 20 de diciembre al centro comercial Unicentro, en Bogotá, a destacadas figuras de la literatura, el periodismo y la cultura nacional.



¿Quiénes asistirán?

El cartel reúne nombres de gran trayectoria y distintas generaciones, entre ellos Héctor Abad Faciolince, Laura Restrepo, Pilar Quintana, Diana Uribe, Gilmer Mesa, Juan Esteban Constaín, Piedad Bonnett, Daniel Samper Ospina, Ricardo Silva Romero, William Ospina y Alejandro Gaviria. A esta programación se suman también figuras como Daniel Samper Pizano, Yolanda Ruiz Ceballos, María Elvira Samper, Simón Vargas, Dany Alejandro Hoyos, Vanessa de la Torre, Chichila Navia, Katherine Porto, Ana María Hoyos, Manolo Bellon, Sebastián Camelo, Esteban Cruz Niño, Juan Pablo Zuluaga, Carolina Pineda, Paula Ríos, Amalia Low y Carmenza Botero.

Durante las jornadas, el público podrá presenciar cruces y diálogos en vivo que abordan temas como literatura, memoria, humor, historia, personajes y experiencias de vida. Las charlas están pensadas para mostrar el lado más cercano de los invitados y compartir las anécdotas que hay detrás de sus creaciones.

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Este espacio, organizado por Penguin Random House, planea ser un encuentro donde los autores salgan de las páginas de sus obras para dialogar cara a cara con el público y las familias en medio de una experiencia navideña.