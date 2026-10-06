Semana de receso escolar mueve a Santander: refuerzan seguridad en destinos turísticos

La semana de receso escolar avanza en Santander con un amplio despliegue de las autoridades para acompañar la movilidad de viajeros y reforzar la seguridad en los principales destinos turísticos del departamento.

De acuerdo con la Policía de Santander, se estima que durante esta temporada se movilicen cerca de 180.000 vehículos por las vías del departamento, en medio del incremento de los viajes familiares y de la actividad turística y comercial.

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Para atender este movimiento, la Policía mantiene un dispositivo de más de 2.000 uniformados en corredores viales, terminales de transporte, aeropuerto, destinos turísticos, zonas comerciales, entidades financieras, parques y otros lugares con alta concentración de personas.

Uno de los principales componentes está a cargo de la Seccional de Tránsito y Transporte, que dispuso 400 uniformados y 11 puestos de control en las principales vías de Santander. Las autoridades buscan reducir los accidentes de tránsito y garantizar una movilidad segura durante los desplazamientos de salida y regreso.



El dispositivo también tiene presencia en municipios y destinos turísticos, con patrullajes y controles en sectores comerciales, gastronómicos, hoteleros y de entretenimiento.

Protección para niños y turistas

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La Policía señaló que los grupos de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional e Infancia y Adolescencia mantienen acciones preventivas para proteger a los menores y orientar a los visitantes.

La recomendación de las autoridades es mantener a niños, niñas y adolescentes bajo supervisión permanente, especialmente en piscinas, ríos, parques, terminales y lugares con grandes concentraciones de personas.

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A esto se suma el llamado a tener precaución frente a los llamados depredadores digitales. La Policía recomienda a los padres estar atentos a cambios de comportamiento y supervisar las interacciones de los menores en redes sociales, plataformas digitales y chats.

En el Magdalena Medio también se reforzó el dispositivo de seguridad. Según la Policía, se proyecta la movilización de alrededor de un millón de vehículos por las vías de esta región durante el receso escolar.

Llamado a prevenir accidentes y estafas

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Las autoridades también hicieron un llamado a los viajeros para revisar las condiciones técnico-mecánicas de los vehículos antes de emprender un viaje, respetar los límites de velocidad y evitar conducir bajo los efectos del alcohol o utilizar el celular mientras se está al volante.

En materia de seguridad, recomiendan no publicar en redes sociales información que permita identificar que una vivienda quedó sola, evitar retirar grandes cantidades de dinero y desconfiar de personas que ofrezcan ayuda en cajeros automáticos.

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También se pide verificar la autenticidad de las páginas y proveedores antes de realizar pagos por hoteles, tiquetes, alquileres o paquetes turísticos, ante el riesgo de estafas electrónicas.

En los destinos turísticos, la Policía de Carabineros y Protección Ambiental mantiene controles para evitar afectaciones a la fauna y flora, además de prevenir incendios forestales y la contaminación de ríos, parques y reservas naturales.

La invitación de las autoridades durante esta semana de receso es a disfrutar de los destinos turísticos de Santander con precaución y reportar cualquier emergencia o situación sospechosa a la línea 123.