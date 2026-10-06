Intensas lluvias y granizo dejan afectaciones en Santander: hay pérdidas de cultivos

Las intensas lluvias registradas durante las últimas horas en Santander han provocado múltiples emergencias en Bucaramanga, el área metropolitana y municipios como Guaca, Mogotes y Lebrija.

En Bucaramanga, el aguacero estuvo acompañado de fuertes truenos y descargas eléctricas, generando congestión vehicular en diferentes sectores. Uno de los puntos más afectados fue el sector de Real de Minas, donde se registraron inundaciones de varias vías.

#Video Impresionante inundación de vías en el sector de Real de Minas en Bucaramanga tras intensas lluvias. Reportan aumento del caudal del río de Oro y varias quebradas por el aguacero #VocesySonidos pic.twitter.com/DrxsEfV2xy — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 6, 2026

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También se reportó un aumento en el caudal del río de Oro y de varias quebradas como consecuencia de las precipitaciones. Ante estas condiciones, se recomienda a los conductores transitar con precaución y evitar zonas donde se presenten acumulaciones de agua.

Una de las situaciones más preocupantes se registra en las zonas rurales de Santander, donde las lluvias y fuertes granizadas han causado daños en cultivos de frutas y verduras.



En Guaca, familias campesinas reportan pérdidas de sus cosechas luego de una fuerte granizada. El senador Óscar Villamizar hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se atienda a los productores afectados y se establezcan medidas de apoyo.

El senador Óscar Villamizar hizo un llamado al Gobierno Nacional para atender a las familias campesinas de Guaca, Santander, tras la pérdida de sus cultivos por una fuerte granizada y lluvias #VocesySonidos pic.twitter.com/HHUDaDFW7w — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 6, 2026

En Mogotes, habitantes también reportaron caída de granizo y descargas eléctricas durante el aguacero, con graves afectaciones a cultivos agrícolas.

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La situación se repite en Lebrija, donde además de los daños en cultivos se reportó caída de granizo que afectó algunas viviendas. Habitantes señalaron que varias tejas resultaron averiadas mientras las lluvias continuaban.

A esta hora se registra caída de granizo en Lebrija, Santander. Varios habitantes han reportado daños en las tejas de las viviendas; las lluvias continúan. #VocesySonidos pic.twitter.com/FwJd9tECXY — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 6, 2026

Las lluvias generan preocupación por el aumento de los niveles de ríos y quebradas, especialmente en sectores urbanos donde se han presentado inundaciones.

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Las comunidades afectadas esperan la evaluación de los daños y la atención de las autoridades, especialmente en las zonas rurales donde las pérdidas de cultivos representan un golpe para la economía de las familias campesinas.

“La papa quedó solo con los tronquitos”: campesino afectado por granizada en Santander #VocesySonidos https://t.co/2K6RHSTafA — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 5, 2026

Las autoridades de Santander recomiendan mantenerse atentos a los reportes oficiales, evitar transitar por zonas inundadas y extremar las medidas de precaución durante las tormentas eléctricas.