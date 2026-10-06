En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nobel de Medicina
Minagricultura
Ataque en Aguachica
Elecciones en Brasil
Selección Colombia
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Intensas lluvias y granizo dejan afectaciones en Santander: hay pérdidas de cultivos

Intensas lluvias y granizo dejan afectaciones en Santander: hay pérdidas de cultivos

Las fuertes precipitaciones estuvieron acompañadas de tormentas eléctricas, inundaciones y caída de granizo en Bucaramanga y varios municipios de Santander. Campesinos reportan daños en cultivos.

FOTO GRANIZO CULTIVOS SANTANDER.jpg
FOTO: Cultivos daños por granizo en Santander- suministrada por afectados de Guaca
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

Las intensas lluvias registradas durante las últimas horas en Santander han provocado múltiples emergencias en Bucaramanga, el área metropolitana y municipios como Guaca, Mogotes y Lebrija.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

En Bucaramanga, el aguacero estuvo acompañado de fuertes truenos y descargas eléctricas, generando congestión vehicular en diferentes sectores. Uno de los puntos más afectados fue el sector de Real de Minas, donde se registraron inundaciones de varias vías.

Últimas noticias

taxis.jpg
Santanderes

Día sin carro y sin moto en Bucaramanga: híbridos no podrán circular, eléctricos sí

Asesinan a comerciante en Barbosa, Santander.jpg
Santanderes

Ataque sicarial en Santander deja dos muertos y una herida: un comerciante, entre las víctimas

Publicidad

También se reportó un aumento en el caudal del río de Oro y de varias quebradas como consecuencia de las precipitaciones. Ante estas condiciones, se recomienda a los conductores transitar con precaución y evitar zonas donde se presenten acumulaciones de agua.

Una de las situaciones más preocupantes se registra en las zonas rurales de Santander, donde las lluvias y fuertes granizadas han causado daños en cultivos de frutas y verduras.

En Guaca, familias campesinas reportan pérdidas de sus cosechas luego de una fuerte granizada. El senador Óscar Villamizar hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se atienda a los productores afectados y se establezcan medidas de apoyo.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

En Mogotes, habitantes también reportaron caída de granizo y descargas eléctricas durante el aguacero, con graves afectaciones a cultivos agrícolas.

Publicidad

La situación se repite en Lebrija, donde además de los daños en cultivos se reportó caída de granizo que afectó algunas viviendas. Habitantes señalaron que varias tejas resultaron averiadas mientras las lluvias continuaban.

Las lluvias generan preocupación por el aumento de los niveles de ríos y quebradas, especialmente en sectores urbanos donde se han presentado inundaciones.

Publicidad

Las comunidades afectadas esperan la evaluación de los daños y la atención de las autoridades, especialmente en las zonas rurales donde las pérdidas de cultivos representan un golpe para la economía de las familias campesinas.

Las autoridades de Santander recomiendan mantenerse atentos a los reportes oficiales, evitar transitar por zonas inundadas y extremar las medidas de precaución durante las tormentas eléctricas.

Relacionados

Santander

Emergencias por lluvias

Emergencias

Bucaramanga

Lebrija

Girón

UNGRD

Gobernación de Santander

Blu Radio

Noticias de hoy

Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad