Día sin carro y sin moto en Bucaramanga: híbridos no podrán circular, eléctricos sí

Este martes 6 de octubre Bucaramanga y los municipios de Floridablanca, Girón y Piedecuesta tendrán una nueva jornada del Día sin carro y sin moto, una medida que restringirá durante varias horas la circulación de vehículos particulares en el área metropolitana.

La jornada comenzará a las 9:00 de la mañana y se extenderá hasta las 4:00 de la tarde, por lo que los conductores deberán programar sus desplazamientos y revisar con anticipación si su vehículo está incluido entre las excepciones.

Publicidad

Uno de los puntos que más dudas genera entre los propietarios de vehículos con tecnologías alternativas es la diferencia entre híbridos y eléctricos.

Aunque los vehículos híbridos combinan un motor de combustión con uno eléctrico, no están exentos de la restricción establecida para esta jornada. Por esa razón, sus propietarios deberán dejar los vehículos en casa durante el horario establecido.



En cambio, los vehículos 100 % eléctricos sí podrán circular, al estar contemplados dentro de las excepciones de la medida.

La diferencia es clave para los conductores que adquirieron vehículos considerados de bajas emisiones, pues tener tecnología híbrida no significa automáticamente estar exento del Día sin carro y sin moto.

Publicidad

La jornada será simultánea en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. Esto significa que la restricción también deberá tenerse en cuenta para quienes necesiten desplazarse entre los cuatro municipios durante las horas de aplicación.

Las autoridades realizarán controles en diferentes puntos para verificar el cumplimiento de la medida y podrán imponer las sanciones correspondientes a quienes circulen sin estar autorizados.

Publicidad

Entre los vehículos que podrán movilizarse se encuentran aquellos destinados a servicios de emergencia, atención médica, organismos de socorro y fuerza pública, además de otras categorías relacionadas con servicios esenciales y actividades expresamente exceptuadas.

También se contemplan excepciones para determinadas actividades de transporte y servicios, de acuerdo con las condiciones establecidas por las autoridades metropolitanas.

Para quienes no estén cobijados por una excepción, las alternativas serán el transporte público, la bicicleta, caminar y otros medios de movilidad autorizados.

Publicidad

La jornada busca disminuir temporalmente la circulación de vehículos particulares y promover formas alternativas de desplazamiento, además de generar una medición sobre el comportamiento de la movilidad y las condiciones ambientales del área metropolitana.