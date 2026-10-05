Habrían encontrado el Arca de Noé en Turquía: así avanza la investigación

Un importante hallazgo realizado por una delegación científica en Turquía podría aportar nuevos elementos a una de las historias más conocidas de la tradición bíblica: la ubicación del Arca de Noé. Nuevos estudios apuntan a que una formación ubicada en el monte Ararat, en el este del país, podría contener estructuras que despiertan el interés de investigadores.

La investigación tomó fuerza luego de que científicos detectaran en la zona material inusual y características que consideran llamativas. En 2026, la Universidad Sivas Cumhuriyet y Noah’s Ark Scans, bajo la dirección del doctor Cenker Atila, iniciaron una nueva etapa de exploración para determinar qué se encuentra realmente bajo el terreno.

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“Creemos que los restos del Arca de Noé están enterrados en el este de Turquía. Ya han comenzado las perforaciones. Ahora les pedimos que nos apoyen y ayuden a financiar la búsqueda. Se han burlado de nosotros por creer que el Arca de Noé aún podría encontrarse. Lo hemos oído. Seguimos aquí. Y ahora estamos perforando”, señaló Noah’s Ark Scans.

De acuerdo con los investigadores, los estudios geofísicos realizados en el lugar han identificado posibles estructuras internas bajo la superficie. A esto se suma la particular silueta que presenta el terreno, similar a la de una embarcación, una característica que ha alimentado durante décadas las teorías sobre la posible presencia del Arca en esta zona.



Supuesta ubicación del arca de Noé. Foto: Facebook Noah's Ark Scans

El lugar comenzó a despertar especial interés desde 1960, cuando imágenes aéreas mostraron una formación con apariencia de barco en el este de Turquía. La estructura tendría aproximadamente 157 metros de largo, lo que generó curiosidad entre creyentes, investigadores y arqueólogos.

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Sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación científica de que la formación corresponda al Arca de Noé. Precisamente, la nueva expedición busca determinar qué hay bajo el terreno y si los indicios encontrados pueden relacionarse con una estructura construida por el ser humano.

Entre los argumentos utilizados por algunos defensores de la teoría también aparecen las conchas marinas encontradas en zonas del monte Ararat. Uno de los investigadores sostiene que estas serían evidencia de una inundación catastrófica ocurrida hace unos 5.000 años y cuestiona la explicación científica relacionada con la formación geológica de la región.

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La investigación continúa y los resultados de las perforaciones serán determinantes para establecer si la particular formación del monte Ararat corresponde a un fenómeno natural o si, como sostienen sus investigadores, podría esconder restos de una estructura vinculada con la historia del Arca de Noé.