El pastor Andrés Corson habló este domingo 28 de junio sobre los ataques del diablo, pero también quienes fueron atacados por hacer el bien.

Publicidad

Puso el ejemplo de Dios, que algunas veces es atacado, incluso sabiendo que siempre hace las cosas en beneficio del ser humano.

“Job no fue atacado por hacer el mal, él fue atacado por hacer el bien y a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios, el pecado es echarle la culpa a Dios”, explicó el pastor.