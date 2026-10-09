¿Los perros grandes viven menos que los pequeños? Científicos hallaron una pista en su ADN

Los perros de razas gigantes pierden cada año más marcas químicas que ayudan a regular su ADN que los ejemplares de razas pequeñas. Esta diferencia podría contribuir a explicar por qué los animales de mayor tamaño envejecen más rápido y son más propensos a desarrollar enfermedades asociadas con la edad.

Una investigación dirigida por la Universidad Estatal de Arizona, en Estados Unidos, y publicada en la revista Science identificó diferencias en el envejecimiento molecular de los perros. Los resultados apuntan a los llamados genes saltarines, elementos del genoma cuya actividad normalmente se mantiene bajo control mediante mecanismos de regulación genética.

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El equipo analizó información de 864 perros inscritos en el Proyecto sobre envejecimiento canino para estudiar los patrones de metilación del ADN y establecer cómo cambian con el paso del tiempo.

Perros Foto: referencia, Flow

¿Qué descubrieron los científicos en el ADN de los perros?

La metilación del ADN es un proceso químico que interviene en la regulación de los genes y contribuye a determinar cuándo se activan o desactivan. Estas marcas forman parte del epigenoma y pueden verse afectadas por factores ambientales, como la alimentación y el estrés.



Los investigadores encontraron que el envejecimiento está relacionado con una pérdida generalizada de estas marcas reguladoras, especialmente en regiones del genoma conocidas como elementos transponibles o genes saltarines.

Entre ellos se encuentran los LINE1, una clase de elementos genéticos capaces de copiarse e insertarse en distintas partes del genoma. Este proceso puede alterar el ADN y, cuando su actividad aumenta, se ha relacionado con la inestabilidad genómica, el cáncer y otras enfermedades asociadas con la edad.

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En condiciones normales, la metilación del ADN ayuda a mantener bajo control estos elementos. Sin embargo, cuando se pierden las marcas reguladoras, su actividad puede aumentar.

«La regulación epigenética de los elementos transponibles, especialmente los LINE1, parece ser un factor clave que determina la rapidez con la que envejecen los diferentes perros», destacó Noah Snyder-Mackler, autor principal de la investigación.

Perros Foto: Unsplash

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¿Por qué los perros grandes envejecen más rápido?

Una de las diferencias más relevantes apareció al comparar la pérdida de metilación en las regiones asociadas a LINE1 entre perros de distintos tamaños.

Según los resultados, las razas gigantes perdieron aproximadamente un 35 % más de metilación de LINE1 al año que las razas pequeñas. Además, más del 40 % de las regiones asociadas a estos elementos genéticos presentaron una pérdida de esas marcas reguladoras con el envejecimiento.

El fenómeno no se produjo de manera uniforme en todos los perros, pero los investigadores identificaron una diferencia entre los animales de mayor y menor tamaño.

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Esto sugiere que el envejecimiento más rápido de los perros más grandes podría deberse, al menos en parte, a un menor control sobre estos genes saltarines Blaise Mariner, otro de los autores del estudio.

Los investigadores advirtieron que todavía es necesario determinar si la actividad de LINE1 contribuye directamente al envejecimiento o si los cambios observados son una consecuencia de ese proceso. Por tanto, los resultados plantean una posible explicación molecular, pero no establecen una causa definitiva de la menor esperanza de vida de los perros grandes.

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¿Qué tiene que ver el envejecimiento de los perros con los humanos?

El estudio también puede aportar información para comprender el envejecimiento humano. Los perros de compañía reciben alimentación, ejercicio y atención sanitaria durante toda su vida, unas condiciones que permiten comparar ciertos procesos biológicos con los que ocurren en las personas.

Snyder-Mackler destacó que muchos de los hallazgos obtenidos en estos animales podrían extrapolarse a los seres humanos.

La investigación refuerza la importancia de estudiar los cambios epigenéticos para entender por qué el envejecimiento ocurre a distintas velocidades. En particular, analizar cómo se regulan los elementos transponibles podría ayudar a identificar mecanismos relacionados con la longevidad y las enfermedades asociadas con la edad.