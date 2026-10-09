En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nobel de Paz
Estatuto antiterrorista
Nicolás Maduro
Maricarmen
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / ¿Los perros grandes viven menos que los pequeños? Científicos hallaron una pista en su ADN

¿Los perros grandes viven menos que los pequeños? Científicos hallaron una pista en su ADN

Los investigadores encontraron que el envejecimiento está relacionado con un aspecto clave en los perros.

Perros razas pequeñas
Perros razas pequeñas
Foto: Unsplash
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de oct, 2026

Los perros de razas gigantes pierden cada año más marcas químicas que ayudan a regular su ADN que los ejemplares de razas pequeñas. Esta diferencia podría contribuir a explicar por qué los animales de mayor tamaño envejecen más rápido y son más propensos a desarrollar enfermedades asociadas con la edad.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Una investigación dirigida por la Universidad Estatal de Arizona, en Estados Unidos, y publicada en la revista Science identificó diferencias en el envejecimiento molecular de los perros. Los resultados apuntan a los llamados genes saltarines, elementos del genoma cuya actividad normalmente se mantiene bajo control mediante mecanismos de regulación genética.

Últimas noticias

SENA ofrece becas del 50 %
Educación

Abren 40.000 cupos para cursos gratis y online en el Sena: así puede inscribirse

Falleció Ana María Arango.jpg
Sociedad

Luto en la televisión: falleció reconocida y querida actriz colombiana a sus 76 años

Publicidad

El equipo analizó información de 864 perros inscritos en el Proyecto sobre envejecimiento canino para estudiar los patrones de metilación del ADN y establecer cómo cambian con el paso del tiempo.

perros beagle (1).jpg
Perros
Foto: referencia, Flow

¿Qué descubrieron los científicos en el ADN de los perros?

La metilación del ADN es un proceso químico que interviene en la regulación de los genes y contribuye a determinar cuándo se activan o desactivan. Estas marcas forman parte del epigenoma y pueden verse afectadas por factores ambientales, como la alimentación y el estrés.

Los investigadores encontraron que el envejecimiento está relacionado con una pérdida generalizada de estas marcas reguladoras, especialmente en regiones del genoma conocidas como elementos transponibles o genes saltarines.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Entre ellos se encuentran los LINE1, una clase de elementos genéticos capaces de copiarse e insertarse en distintas partes del genoma. Este proceso puede alterar el ADN y, cuando su actividad aumenta, se ha relacionado con la inestabilidad genómica, el cáncer y otras enfermedades asociadas con la edad.

Publicidad

En condiciones normales, la metilación del ADN ayuda a mantener bajo control estos elementos. Sin embargo, cuando se pierden las marcas reguladoras, su actividad puede aumentar.

«La regulación epigenética de los elementos transponibles, especialmente los LINE1, parece ser un factor clave que determina la rapidez con la que envejecen los diferentes perros», destacó Noah Snyder-Mackler, autor principal de la investigación.

Perros
Perros
Foto: Unsplash

Publicidad

¿Por qué los perros grandes envejecen más rápido?

Una de las diferencias más relevantes apareció al comparar la pérdida de metilación en las regiones asociadas a LINE1 entre perros de distintos tamaños.

Según los resultados, las razas gigantes perdieron aproximadamente un 35 % más de metilación de LINE1 al año que las razas pequeñas. Además, más del 40 % de las regiones asociadas a estos elementos genéticos presentaron una pérdida de esas marcas reguladoras con el envejecimiento.

El fenómeno no se produjo de manera uniforme en todos los perros, pero los investigadores identificaron una diferencia entre los animales de mayor y menor tamaño.

Publicidad

Esto sugiere que el envejecimiento más rápido de los perros más grandes podría deberse, al menos en parte, a un menor control sobre estos genes saltarines
Blaise Mariner, otro de los autores del estudio.

Los investigadores advirtieron que todavía es necesario determinar si la actividad de LINE1 contribuye directamente al envejecimiento o si los cambios observados son una consecuencia de ese proceso. Por tanto, los resultados plantean una posible explicación molecular, pero no establecen una causa definitiva de la menor esperanza de vida de los perros grandes.

Publicidad

¿Qué tiene que ver el envejecimiento de los perros con los humanos?

El estudio también puede aportar información para comprender el envejecimiento humano. Los perros de compañía reciben alimentación, ejercicio y atención sanitaria durante toda su vida, unas condiciones que permiten comparar ciertos procesos biológicos con los que ocurren en las personas.

Snyder-Mackler destacó que muchos de los hallazgos obtenidos en estos animales podrían extrapolarse a los seres humanos.

La investigación refuerza la importancia de estudiar los cambios epigenéticos para entender por qué el envejecimiento ocurre a distintas velocidades. En particular, analizar cómo se regulan los elementos transponibles podría ayudar a identificar mecanismos relacionados con la longevidad y las enfermedades asociadas con la edad.

Relacionados

Animales

Publicidad

Publicidad

Publicidad