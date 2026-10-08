Luchador le aplicó una llave a un árbitro y le quitó la vida: todo quedó en video

Una función de lucha libre terminó en tragedia luego de que un árbitro de 75 años muriera tras recibir una peligrosa maniobra durante un combate. El luchador conocido como el Hijo de Fishman fue detenido y quedó bajo investigación por su presunta responsabilidad en la muerte, mientras las autoridades buscan esclarecer las circunstancias del hecho.

El episodio ocurrió durante la madrugada del miércoles en Mineral de la Reforma, en el estado de Hidalgo, México. La víctima fue identificada como Gerardo Germán Pineda, reconocido en el mundo de la lucha libre como ‘El Búho’, quien participaba como réferi en una función realizada en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio.

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De acuerdo con los primeros reportes, el luchador le habría aplicado un ‘martinete’, una técnica conocida internacionalmente como piledriver. Después de recibir la maniobra, Pineda quedó inmóvil sobre el cuadrilátero y no volvió a levantarse.

El réferi ‘El Búho’ murió durante una función de lucha libre en Hidalgo. Tras lo ocurrido, el luchador 'El Hijo de Fishman' fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.



Informes señalan que el luchador podría ser acusado de homicidio culposo, en agravio del réferi… pic.twitter.com/8z1YpeCM6Z — Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) October 8, 2026

Aunque recibió asistencia tras quedar tendido en la lona, los servicios médicos confirmaron su muerte en el lugar. El caso generó conmoción entre los asistentes y abrió una investigación para determinar cómo se produjo el incidente y establecer las responsabilidades correspondientes.



¿Qué se sabe de la llave que recibió el árbitro?

El ‘martinete’ es una maniobra que consiste en colocar a una persona en posición invertida y hacerla caer hacia la lona. Debido al riesgo de provocar lesiones graves en la cabeza y la zona cervical, se trata de una técnica prohibida por varias comisiones de lucha libre en México.

Las autoridades deberán establecer cómo se ejecutó el movimiento y si hubo circunstancias adicionales que contribuyeron al fallecimiento del árbitro. El Hijo de Fishman, de 36 años, fue detenido y quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación por el presunto delito de homicidio culposo.

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La Fiscalía tendrá que determinar si la maniobra se produjo de manera accidental y cuál fue el grado de responsabilidad del luchador en lo sucedido.

El caso también puso bajo la lupa las condiciones de seguridad del espectáculo. Según reportes locales, el recinto donde se desarrolló la función habría sido clausurado parcialmente debido a presuntas irregularidades relacionadas con los permisos para realizar el evento. Las autoridades deberán establecer si existieron fallas en los protocolos de seguridad o en la atención médica durante la jornada.

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¿Quién era ‘El Búho’, el árbitro que murió durante la función?

Gerardo Germán Pineda tenía una amplia trayectoria en la lucha libre mexicana. Antes de convertirse en árbitro, se desempeñó como luchador durante aproximadamente 15 años bajo el personaje de ‘El Búho Negro II’.

Posteriormente, inició su carrera como réferi, una labor que ejerció durante cerca de tres décadas. Su fallecimiento generó conmoción entre los seguidores de esta disciplina y quienes conocían su recorrido en los cuadriláteros.

Por su parte, el Hijo de Fishman pertenece al circuito independiente mexicano y es hijo de José Ángel Nájera Sánchez, conocido como Fishman, una de las figuras destacadas de la lucha libre durante las décadas de 1970 y 1980. El luchador heredó de su padre el personaje y la máscara con la que participa en los combates.

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La investigación continúa mientras el luchador permanece a disposición de las autoridades. La Fiscalía deberá reconstruir lo ocurrido durante el enfrentamiento y determinar las posibles responsabilidades penales por la muerte del árbitro.