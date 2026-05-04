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Madre encerró a su hija durante siete años para que su papá no la viera

Los abuelos fueron cómplices. Hacían las compras y mentían diciendo que la niña se encontraba en Italia.

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Foto: ImageFX
Por: AFP
|
Actualizado: 4 de may, 2026

Un tribunal alemán dictó este lunes penas de cárcel contra la madre y los abuelos de una niña que estuvo siete años encerrada sin recibir educación ni atención médica.

La niña, que ahora tiene 11 años, permaneció enclaustrada en la vivienda de los abuelos en la localidad de Attendorn, en el oeste de Alemania, antes de ser liberada en septiembre de 2022. El aislamiento le provocó problemas de desarrollo graves.

Según la fiscalía, la madre se inventó una historia para ocultar los hechos. Dijo que se había mudado a Italia con su hija y cortó el contacto con el padre de la menor.

Los abuelos fueron cómplices. Hacían las compras y mentían diciendo que la niña se encontraba en Italia. La madre fue declarada culpable de secuestro, sustracción de menor y maltrato a una persona vulnerable, por lo que fue condenada a cinco años de prisión, informó una portavoz del tribunal de Siegen.

La abuela fue condenada a dos años de prisión con suspensión de la pena por los mismos cargos y su marido a un año y tres meses, con suspensión de la pena, por "complicidad", añadió la corte.

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