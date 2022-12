Maduro ordena "ejercicio militar defensivo" para proteger a Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó hoy que ha ordenado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que realice, el sábado 14 de marzo, "un ejercicio militar defensivo" para identificar los puntos de defensa y que al país suramericano "no lo toque nadie".

"He ordenado en el marco del plan de ejercicios militares 2015, hacer un ejercicio militar defensivo especial el próximo sábado 14 de marzo (...) necesario para marcar los puntos defensivos y que a nuestra patria no la toque nadie, no la toque la bota yanqui nunca", anunció Maduro durante un discurso en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

El presidente que acudió al Parlamento para solicitar poderes especiales que le permitan legislar sin control parlamentario y con ello poder "enfrentar" las "amenazas" de Estados Unidos, invitó al país "a incorporarse y a apoyar a la FANB y a la milicia nacional".

El mandatario informó que en su calidad de comandante en jefe va a conducir a conducir personalmente todo el despliegue de la FANB porque "Venezuela tiene que estar preparada porque Venezuela no es ni puede ser jamás Libia ni Irak", dijo.

El presidente estadounidense, Barack Obama, declaró este lunes que la situación en Venezuela es "una amenaza extraordinaria a la seguridad nacional" de EE.UU. y anunció también una ampliación de las sanciones a siete altos cargos del Gobierno venezolano a los que considera responsables de violaciones de los derechos humanos.

El anuncio de Washington incluye el bloqueo de bienes que pudieran tener en EEUU a siete funcionarios del Gobierno de Maduro, a los que Washington acusa de violar los derechos humanos durante las protestas antigubernamentales que se vivieron en el país en 2014.

Maduro calificó ayer la decisión de su homólogo estadounidense, como el paso "más agresivo" de la historia de su país contra Venezuela y anunció que prevé solicitar hoy al parlamento venezolano poderes especiales para legislar para con ellos defender la "integridad" del país.

EFE