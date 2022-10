Marcela Benjumea regresa al teatro con la exitosa obra ‘Contussas’

Como conmemoración de los 10 años de Casa Ensamble, Marcela Benjumea y Catherine Vélez, dos de las más grandes actrices colombianas, reviven la exitosa obra de teatro ‘Contussas’.

Precisamente, Mesa BLU habló con Marcela Benjumea, quien contó que la puesta en escena de esta comedia está disponible desde el pasado miércoles 21 de febrero y estará en temporada de miércoles a sábado a las 8:00 de la noche.

“‘Contussas’ cuenta la historia de dos mujeres entusadas, que hacen un recorrido por sus sensaciones y sentimientos. Estas dos mujeres se ayudan mutuamente a lo largo de la obra”, señaló.

La actriz resaltó que muchas de las personas que van a ver la obra de teatro se sienten identificadas con los personajes y las situaciones allí descritas.

“Han comparado los pasos de la tusa con los pasos del luto. Es terrible porque la tusa no tiene remedio”, dijo.

Su carrera, muy ligada al teatro

Marcela recordó que su carrera artística ha estado muy ligada al teatro, de hecho, allí fue donde comenzó cuando creó un grupo teatral en su colegio.

Dijo que ama su profesión y el teatro ha sido y seguirá siendo parte de su vida.

“Ser actor no es ser famoso y eso lo aprende uno cuando va a una escuela seria de teatro. Cuando me di cuenta fue algo maravilloso para mí. Ser famoso no es solo el que es bueno”, aseguró.

Precisó que todo tiene su encanto, tanto el cine, la televisión y el teatro. “El teatro es pura adrenalina porque la persona que va a ver la función tiene una sola oportunidad para encantarse del personaje. La televisión es muy rápida, pero encantadora y el cine es el sueño”.

Benjumea agregó que no tuvo hijos porque su mayor hijo y adoración son sus personajes.

“Un hijo es una cosa maravillosa, pero es algo muy exigente en la vida. Yo decidí que quería ser actriz y a mí eso me quita el 90 % de mi tiempo, de mi noche y de mi día porque cuando estoy iniciando un proyecto, me sueño con él todas las noches”, apuntó.

Finalmente, la actriz señaló que la película ‘Amalia secretaria’, que se estrena el próximo 23 de abril y de la que hará parte, narra la historia del día a día de una mujer “corriente” que tiene todo y en cuya vida no pasa nada hasta que llega un hombre y “le mueve el corazón”, la enamora y ahí comienza todo.

“Es de lo más lindo que he hecho en los últimos 20 años. Es realmente maravilloso este proyecto y se estrena en salas el 23 de abril”, manifestó.