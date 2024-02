Marcela Reyes confirmó que Felipe Saruma le fue infiel a Andrea Valdiri: "Con una amiga"

La relación entre Andrea Valdiri y Felipe Sarumaha dado de qué hablar desde que la pareja se separó. Fueron varios los rumores que circularon sobre que la modelo y el influencer decidieron ponerle fin a su unión por una infidelidad de parte del bumangués. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó o demitió las acusaciones.

Pero lo que sorprendió más a los seguidores de la expareja fue la indirecta que decidió enviar Andrea Valdiri en el matrimonio de ‘La Tremenda’ y Jordan Galván. La modelo fue captada en un curioso video durante la celebración, donde se le ve luciendo unos "cachos". Lo más llamativo fue la declaración que hizo la bailarina, llamándose a sí misma como "La cachona". Esto ha llevado a muchos de sus seguidores a especular nuevamente sobre la posible infidelidad de Felipe Saruma.

Luego de esto, la DJ Marcela Reyes, que estuvo en el matrimonio de ‘La Tremenda’ y Jordan Galván, reveló detalles de ruptura entre Andrea Valdiri Y Felipe Saruma, revelando que la influencer le fue infiel con una de sus amigas.

“Tengo una amiga costeña que salió con Saruma cuando estaba aún con Andrea. Eso no fue que por allá me lo cuchichearon, no. El entorno mío de amigos costeños lo sabíamos, porque esta amiga era de ese entorno”, aseguró.

Además, Marcela Reyes también afirmó que el bumangués ha tenido dos relaciones después de su separación y actualmente está en una relación, pero muestra resistencia a ser grabado cuando está con ella.

"Está proyectando una imagen equivocada a las personas; es un morrongo (...) Los hombres no son todos iguales, no representan la esencia de la gente o la familia. Aunque creo en la existencia de hombres buenos, no debemos idealizar a aquellos que están criando hijos que no son suyos", contó.

Finalmente, aclaró que Andrea Valdiri no es su íntima amiga y no le ha compartido nada sobre este tema. Sin embargo, también sostuvo que no hay que idealizar las relaciones que se ven en redes sociales.