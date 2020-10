Me duele el dolor que siente tu corazón: sentido mensaje de esposa de Arias tras su lesión

Karin Jiménez, esposa de Santiago Arias , escribió en Instagram un sentido mensaje en apoyo al jugador de la Selección Colombia tras sufrir una lesión en el partido contra Venezuela .

Jiménez escribió que le duele mucho la situación por la que está pasando el defensor del Bayer Leverkusen , en especial porque no puede acompañarlo.

“Mi amor, me duele el corazón, de no poder estar allí contigo, me duele tu dolor físico, pero más me duele el dolor que siente tu corazón”, dijo.

Además, Karin agregó que la ilusión de Arias de volver a jugar con el combinado nacional era grande y espera se recupere pronto para volver a competir.

“Eres un gigante mi amor, te admiro más que nunca, pido a Dios que no sea muy grave, y que en muy poco tiempo estarás en las canchas con todas esas fuerzas que vas a tener”.

Vea aquí la publicación de Karin Jiménez.