Mi madre fue un baluarte para superar la poliomielitis: ‘Alerta’

Nacido y criado en Bogotá, Alerta recuerda a su padre como el gracioso de la casa, pues “se colocaba una tapa en el ojo, se despeinaba, de niño lo recuerdo que se acostaba en el pesebre. Era un payaso maravilloso”.

Publicidad

Lozano se refiere también a su papá como ‘Condorito’, pues hacía de todo como el personaje de tiras cómicas. “A Condorito tú lo ves de plomero, de constructor, aviador, tesorero. Mi padre era un Condorito de profesión, el hombre no se varaba por nada, era maravilloso, hacía de todo y todo lo hacía con tanto cariño que parecía que sí lo supiera hacer”.

En cuanto a su madre, que recuerda con profundo cariño, cuenta que “era una trotadora impresionante y tenía también puntería impresionante con la chancleta”.

Publicidad

Creció en el barrio San Fernando, “complicado en el tema de seguridad y olvidado por el Estado en ese sentido”, por lo que opina fervientemente que sin la estricta educación de sus padres habría sido otra su vida, pues la drogadicción era un problema que tocaba las puertas de la comunidad a diario.

Publicidad

En este sentido, agradece también la labor de su familia por el apoyo que recibió desde los 2 años de edad al padecer poliomielitis, una enfermedad que ataca la médula espinal provocando atrofia muscular y parálisis.

Alerta revela que superó este padecimiento por cuenta de una serie de terapias y la insistencia de su madre. “Cuando era chiquito me llevaban a terapias en un bus grande que me llevaba a la montaña en la circunvalar (…) Lo más doloroso de esa época fue cuando papá me preguntó si quería una silla de ruedas o muletas, pero gracias a Dios ninguno de los dos”.

Publicidad

A su madre agradece la insistencia en el tratamiento físico, pues por cuenta de este logró moverse por sí solo y recuperar su autonomía. “Fui cogiendo consistencia en la parte muscular y ósea, mi madre fue fundamental, un baluarte al sacarnos adelante”.

Publicidad

Escuche en este audio la entrevista completa con el humorista Juan Ricardo Lozano, ‘Alerta’.