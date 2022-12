Mi situación económica es difícil; vivo de la mitad del sueldo de congresista: Petro

Después de la tormenta política que vivió Gustavo Petro en 2018, ahora con más calma habló sobre su familia, el amor, su paso por la cárcel y su militancia en el M-19.

“Todas mis cuentas están embargadas, ahora vivo de la mitad del sueldo de congresista. Heredé unas deudas que se acumularon del período entre ser alcalde y el momento de volver al Senado, tengo una situación económica difícil”, contó Petro en entrevista con Vanessa de la Torre en Mesa BLU.

Tiene seis hijos y está casado con Verónica Alcocer, una rubia de ojos verdes y conservadora que conoció durante una reunión en la casa de Juan Carlos Montes. Entre risas, dijo que desde joven siempre le han gustado las mujeres de familias “godas y costeñas”.

En 1984, Petro hizo pública su militancia en el M-19 siendo concejal de Zipaquirá y por eso estuvo preso varias veces.

“A mí no me juzgaron y no tengo un proceso judicial, ningún juez dictaminó condena, no cometí delitos. Me cogieron con un decreto hecho por el presidente Belisario. Me pusieron 18 meses de arresto y ese día me enteré de que sería papá”, explicó el senador, quien fue testigo del proceso de embarazo de su primer hijo, Nicolás Petro, tras las rejas.

El senador Petro es abuelo de Luna y vienen dos nietos más en camino.

Escuche la entrevista completa aquí:



Reviva la entrevista completa:



