Miami rinde homenaje a Will Smith y Martin Lawrence con el 'Bad Boy Day'

Will Smith y Martin Lawrence concluyeron su gira promocional en Miami con un sincero agradecimiento y un contagioso entusiasmo por el estreno de su esperada película 'Bad Boys, Ride or Die'. Con la ciudad de Miami como escenario clave en muchas de las escenas de la película, los actores no escatimaron elogios hacia esta vibrante metrópolis, calificándola como el tercer "Bad Boy" de la saga debido a su diversidad cultural y su energía única.

La ceremonia de homenaje, celebrada en el Pérez Art Museum de Miami, contó con la presencia de equipos deportivos locales y destacadas figuras políticas, incluida la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava. En un gesto de reconocimiento por la contribución de la franquicia cinematográfica al desarrollo económico de la ciudad durante más de dos décadas, la alcaldesa expresó su gratitud hacia Smith, Lawrence y todo el equipo de producción.

El evento alcanzó su punto culminante con la proclamación del 'Día de Bad Boys', que a partir de este año se celebrará el 7 de junio, con la majestuosa bahía de Vizcaya como telón de fondo. Los actores fueron honrados con saludos y gestos de aprecio por parte de los equipos deportivos locales, quienes les entregaron camisetas personalizadas como símbolo de la estrecha relación entre la franquicia y la ciudad.

Smith, visiblemente emocionado por la cálida recepción que les brindó Miami durante toda la semana, recordó con cariño su conexión con la ciudad mucho antes de que su popularidad se disparara.

Con un toque de humor, Smith, quien también se desempeña como productor de la película, anunció planes para una quinta entrega de la serie, asegurando que seguirán visitando la ciudad mientras los residentes toleren el caos del tráfico que, de manera juguetona, admitió que a menudo causan durante sus filmaciones.