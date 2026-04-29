Muere reconocido youtuber experto en temas paranormales en extrañas circunstancias

La muerte de un creador de contenido especializado en temas sobrenaturales ha despertado inquietud por las circunstancias en las que ocurrió.

Se trata de David Wilcock, de 53 años, quien fue encontrado sin vida en una vivienda ubicada en las afueras de Nederland, en el condado de Boulder, Colorado.

Según el reporte oficial, la emergencia se conoció tras una llamada al 911 sobre las 10:44 de la mañana del lunes, en la que se advertía sobre una situación confusa, al parecer relacionada con una crisis de salud mental.

Al lugar acudieron agentes del sheriff, quienes al llegar encontraron al hombre fuera de la residencia portando un arma de fuego. De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, pocos minutos después de la intervención, Wilcock se habría causado la muerte con el arma que llevaba.



La noticia se hizo pública el pasado miércoles 22 de abril, generando múltiples reacciones en redes sociales, donde el creador de contenido contaba con una amplia base de seguidores interesados en teorías alternativas y fenómenos inexplicables.

Wilcock se destacó durante años como escritor, conferencista y youtuber enfocado en temas como la ufología, la espiritualidad y las teorías conspirativas. Su contenido abordaba desde la posible existencia de civilizaciones extraterrestres hasta presuntos programas secretos del gobierno estadounidense, mezclando estos temas con conceptos de corte espiritual.

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Su notoriedad creció de manera significativa a comienzos de los años 2000, especialmente por su participación en el programa televisivo Ancient Aliens, donde exploraba hipótesis sobre antiguas civilizaciones y la intervención de seres de otros planetas en la historia humana.

Por ahora, las autoridades del condado de Boulder continúan recopilando información para esclarecer completamente lo ocurrido, mientras su fallecimiento deja interrogantes y un impacto significativo entre quienes seguían su trabajo.