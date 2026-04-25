Mujer descubrió a su esposo en pleno cine con su amante: así reaccionó

En redes sociales continúan viralizándose historias que captan la atención de miles de usuarios, especialmente aquellas en las que personas descubren infidelidades en situaciones inesperadas. En esta ocasión, el hecho ocurrió en una sala de cine en Kazajistán, donde lo que parecía una función habitual terminó convirtiéndose en un verdadero escándalo.



Todo quedó en video

Según se observa en el video difundido en redes sociales, una mujer ingresó al cine tras haber reservado su asiento con anticipación. Al ubicarse en la sala, encontró a su esposo sentado junto a otra mujer, en lo que parecía ser una cita romántica. El hombre, que le había asegurado que se encontraba trabajando, fue sorprendido justo cuando entregaba un ramo de rosas a su acompañante.



La escena obligó a interrumpir la proyección de la película, mientras los tres involucrados se ponían de pie y comenzaban los reclamos frente a los demás asistentes.

La tensión aumentó cuando la acompañante, al enterarse de que el hombre era casado, reaccionó con evidente sorpresa y molestia. En medio de la discusión, tomó el ramo de flores y se lo lanzó con fuerza.

Segundos después, la esposa recogió el ramo del suelo y golpeó al hombre con las flores, en un desenlace que dejó sorprendidos a los presentes. El momento quedó registrado en video y rápidamente se volvió viral, generando todo tipo de reacciones y comentarios en redes sociales.

