Mujer se sonó la nariz en la ducha y terminó en urgencias: tenía aire dentro del cráneo

Una mujer de unos 70 años se encontraba en la ducha cuando decidió sonarse la nariz con fuerza para intentar aliviar una molestia que sentía en el oído izquierdo.

Tenía sensación de presión y había notado un extraño chasquido, por lo que buscó destaparlo de esa manera. Lo que ocurrió después la llevó a urgencias y terminó revelando una condición médica extremadamente inusual.

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Horas más tarde, la mujer presentó un fuerte dolor de cabeza y acudió a un centro médico para ser valorada. Allí, los especialistas encontraron varios signos que despertaron su preocupación: tenía una frecuencia cardíaca anormalmente baja, presión arterial elevada y respiración acelerada.

La combinación de estos síntomas hizo que el equipo médico considerara la posibilidad de que hubiera un aumento de la presión dentro del cráneo. Por esta razón, decidieron realizar una tomografía computarizada, estudio que permitió encontrar el origen de la situación.



Entrada del servicio de Urgencias del Hospital Universitario Clínica San Rafael en Bogotá. Crédito: Hospital Universitario Clínica San Rafael

Las imágenes mostraron que la paciente tenía una acumulación extensa de aire dentro del cráneo, alrededor del tronco encefálico y ejerciendo presión sobre esta estructura. El diagnóstico fue un neumoencéfalo, una condición que ocurre cuando el aire llega a espacios intracraneales donde normalmente no debería estar.

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El caso fue documentado por Allison N. Seifert, Andrea L. Klein y Roberta J. Pritchard, especialistas vinculadas a Virginia Tech Carilion, y posteriormente publicado en la revista científica The American Journal of Emergency Medicine.

¿Cómo terminó el aire dentro del cráneo?

El neumoencéfalo suele estar relacionado con circunstancias muy diferentes a las que experimentó esta paciente. Entre sus causas más frecuentes se encuentran los traumatismos en la cabeza y las cirugías craneales. Los investigadores señalan que alrededor del 75 % de los casos tienen alguno de estos antecedentes.

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En este episodio, sin embargo, no existía un golpe previo ni una intervención quirúrgica que explicara la presencia de aire. Los estudios permitieron observar un trayecto que iba desde la zona del oído hasta un espacio ubicado debajo del tentorio cerebral, cerca del tronco encefálico.

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La explicación está relacionada con el aumento de presión generado al sonarse con fuerza. Aunque se trata de una situación excepcional, esa presión puede favorecer el desplazamiento de aire hacia zonas donde normalmente no debería encontrarse cuando existen determinadas condiciones anatómicas.

Los investigadores destacan que existen muy pocos reportes médicos de neumoencéfalo asociado con acciones como estornudar o sonarse la nariz. En la revisión realizada para el caso encontraron solamente cuatro episodios previamente publicados relacionados con estas situaciones.

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¿Por qué puede ser peligroso?

La presencia de aire dentro del cráneo no siempre provoca complicaciones graves. El problema aparece cuando la acumulación genera presión sobre estructuras cerebrales. En los casos más severos puede producirse un neumoencéfalo a tensión, una complicación que puede poner en riesgo la vida del paciente.

Por eso, los signos encontrados en esta mujer fueron importantes para determinar la gravedad del episodio. La combinación de bradicardia, hipertensión y respiración acelerada podía estar relacionada con una respuesta del organismo frente a un incremento de la presión intracraneal.

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Los especialistas consideran que este caso es particularmente llamativo por el desencadenante y por la ausencia de un traumatismo previo. En sus conclusiones advierten que, aunque se trata de una complicación muy poco frecuente, el neumoencéfalo debería formar parte de las posibilidades que los médicos valoren ante un dolor de cabeza de aparición repentina, incluso cuando el paciente no haya sufrido un golpe en la cabeza.

Así, lo que comenzó con una mujer intentando aliviar la presión de uno de sus oídos mientras estaba en la ducha terminó en una urgencia médica y con un diagnóstico que, según los investigadores, es extraordinariamente raro.