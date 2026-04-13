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Murió Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Enanitos Verdes

Con la muerte de Staiti, sobrevive el baterista Daniel Piccolo como miembro original de la banda, de la que se retiró en 2009, mientras el vocalista y bajista Marciano Cantero falleció en 2022.

Felipe Staiti
Felipe Staiti
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 13 de abr, 2026

Felipe Staiti, guitarrista y fundador del grupo de rock argentino Enanitos Verdes, murió este lunes a los 64 años tras estar internado en un hospital de Mendoza, informó su mánager William Ramirez.

"Con profundo pesar lamentamos el sensible fallecimiento de Felipe Staiti, histórico guitarrista de Enanitos Verdes, gran persona y amigo", escribió Ramíerez en la red social Instagram.

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"Su talento, entrega y pasión por la música dejaron una huella imborrable en generaciones enteras y en la historia del rock en español", prosiguió el mensaje.

Fundado en 1979, Enanitos Verdes se consagró como un referente del rock latinoamericano, publicando 14 álbumes de estudio y cuatro más en vivo y dejando himnos como 'Lamento Boliviano' y 'La muralla verde'.

Con la muerte de Staiti, sobrevive el baterista Daniel Piccolo como miembro original de la banda, de la que se retiró en 2009, mientras el vocalista y bajista Marciano Cantero falleció en 2022.

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'Marciano' Cantero.
Foto: Facebook Radio Altiplano.

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