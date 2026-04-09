Murió querido actor de 'Game of Thrones' por delicada enfermedad a sus 35 años

Luto en el mundo del entretenimiento, en especial para los fanáticos de la famosa saga de ‘Game of Thrones’. Esta semana se confirmó la muerte del actor Michael Patrick, quien apareció en la serie en la sexta temporada y se ganó el cariño por su carisma, pese al poco tiempo en pantalla con todo el equipo.

“Mick vivió una vida tan plena como cualquier ser humano puede vivir. Fue un gigante pelirrojo lleno de alegría y vitalidad”, expresó su esposa, Naomi Sheehan, sobre su muerte a través de un comunicado, confirmando, además, informando que sucedió en la tarde de este 8 de abril e “total tranquilidad”.



¿De qué murió Michael Patrick, actor de ‘Game of Thrones?

El 1 de febrero de 2023, Patrick fue informado de una enfermedad neuro motoa conocida como la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), la cual afectaba progresivamente sus células nerviosas y afectando su movimiento musical, algo que, hasta la fecha, cambió radicalmente su vida.

Con el tiempo, perdió la capacidad de caminar, hablar, incluso, hasta respirar por lo que tuvo que recibir mucho apoyo médico durante el tiempo en el que combatió esta enfermedad.

En febrero se le pronostico un año de vida y tomó la decisión de no someterse a una traqueotomía para poder pasar el último tiempo que le quedaba al lado de su familia, alejado por completo de los hospitales. Es importante recordar que cuando niña su papá murió por la misma razón.



Michael Patrick // Foto: Instagram @michaelpatrick314

Él era Michael Patrick, reconocido actor

Era un actor y escrito de Belfast que se formó en la Academia de Artes de Londres y estudió ciencias en la Universidad de Cambridge. Fue miembro del National Youth Theatre del Reino Unido.

En cuanto a su mundo actoral, estuvo en series como ‘Mordlichter’, ‘This Town’, ‘Blue Lights’, ‘Unhinged, ‘Krypton’, ‘My Lft Nut’, entre otras, que le dieron un lugar hasta que pasó también por la famosa producción de ‘Game of Thrones’.