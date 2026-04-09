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Blu Radio  / Sociedad  / Murió querido actor de 'Game of Thrones' por delicada enfermedad a sus 35 años

Murió querido actor de 'Game of Thrones' por delicada enfermedad a sus 35 años

Fue diágnosticado de esta dura enfermedad de 2023 y, pese todos los intentos médicos, perdió la batalla en este 2026 luego de estar varios días hospitalizado.

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