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Blu Radio  / Game of Thrones

Game of Thrones

  • Game of Thrones.jpg
    Game of Thrones - referencia //
    Foto: HBO Max
    Sociedad

    Murió querido actor de 'Game of Thrones' por delicada enfermedad a sus 35 años

    Fue diágnosticado de esta dura enfermedad de 2023 y, pese todos los intentos médicos, perdió la batalla en este 2026 luego de estar varios días hospitalizado.

  • House of the Dragon.jpg
    House of the Dragon
    Foto: @hbomax
    Entretenimiento

    'House of the Dragon': se filtró en internet el último episodio de la serie

    Infinidad de usuarios de redes sociales ya han visto el final de la primera temporada de 'House of the Dragon'.

  • ‘House of the Dragon’.jpg
    ‘House of the Dragon’
    Foto: @HBOMaxLA
    Entretenimiento

    ‘House of the Dragon’: confirman segunda temporada de la serie

    El primer episodio convocó a 9,98 millones de espectadores al emitirse la noche del domingo en Estados Unidos.

  • La casa del dragón
    Premiere de "La casa del dragón" de HBO /
    Foto: AFP
    Entretenimiento

    'House of the Dragon': todo lo que tiene que saber de la nueva serie de HBO

    La serie trae de regreso la popular saga de 'Game of Thrones' que cautivo a millones.

  • La casa del dragón
    Premiere de "La casa del dragón" de HBO /
    Foto: AFP
    Entretenimiento

    ¿Logrará HBO repetir la fórmula exitosa de "Game of Thrones" con "House of the Dragon"?

    Esta semana será el lanzamiento más esperado por los fanáticos de la serie, quienes esperan su estreno de esta nueva historia de dragones, familias y venganzas.

  • elon.PNG
    Elon Musk ya es accionista de Twitter.
    Foto: Tomadas de AFP
    Mundo

    Tras millonaria demanda: Twitter y Elon Musk llegan a su primer cara a cara en los tribunales

    Hace una semana la plataforma presentó una demanda contra Musk, dueño de la automotriz Tesla y la aeroespacial SpaceX, para forzarlo a cumplir su compromiso.

  • Joseph Gatt
    Joseph Gatt
    Foto: AFP
    Entretenimiento

    Actor de Game of Thrones fue arrestado por supuesto acoso a una menor

    Además de Game of Thrones, Joseph Gatt también ha tenido papeles importantes en películas como Thor, Star Trek y Dumbo.

  • 332079_BLU Radio // Game of thrones // Foto: Instagram Game of thrones
    BLU Radio // Game of thrones // Foto: Instagram Game of thrones
    Entretenimiento

    House of Dragon: La precuela de "Game of Thrones" estrena su primer adelanto, ¿ya lo vio?

    La nueva serie de HBO Max se estrenará en el 2022 y los Targaryen son los que protagonizan esta precuela.

  • Marylin Mason
    Marylin Mason
    Foto: AFP
    Mundo

    Esmé Bianco, actriz de Game of Thrones, demandó a Marilyn Manson por torturas y abuso sexual

    Según documentos presentados en una corte de California, Bianco fue invitada dos veces a Los Ángeles por Manson.

  • HBO Max
    HBO Max
    Entretenimiento

    HBO Max llega a Colombia y otros países de América Latina en junio de 2021

    HBO Max comenzó su servicio de transmisión en Estados Unidos a finales de mayo de 2020 y cuenta con el estreno simultáneo de las películas de Warner Bros que estrenen en cines en 2021.

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