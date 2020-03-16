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Game of Thrones
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Murió querido actor de 'Game of Thrones' por delicada enfermedad a sus 35 años
Fue diágnosticado de esta dura enfermedad de 2023 y, pese todos los intentos médicos, perdió la batalla en este 2026 luego de estar varios días hospitalizado.
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'House of the Dragon': se filtró en internet el último episodio de la serie
Infinidad de usuarios de redes sociales ya han visto el final de la primera temporada de 'House of the Dragon'.
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‘House of the Dragon’: confirman segunda temporada de la serie
El primer episodio convocó a 9,98 millones de espectadores al emitirse la noche del domingo en Estados Unidos.
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'House of the Dragon': todo lo que tiene que saber de la nueva serie de HBO
La serie trae de regreso la popular saga de 'Game of Thrones' que cautivo a millones.
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¿Logrará HBO repetir la fórmula exitosa de "Game of Thrones" con "House of the Dragon"?
Esta semana será el lanzamiento más esperado por los fanáticos de la serie, quienes esperan su estreno de esta nueva historia de dragones, familias y venganzas.
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Tras millonaria demanda: Twitter y Elon Musk llegan a su primer cara a cara en los tribunales
Hace una semana la plataforma presentó una demanda contra Musk, dueño de la automotriz Tesla y la aeroespacial SpaceX, para forzarlo a cumplir su compromiso.
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Actor de Game of Thrones fue arrestado por supuesto acoso a una menor
Además de Game of Thrones, Joseph Gatt también ha tenido papeles importantes en películas como Thor, Star Trek y Dumbo.
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House of Dragon: La precuela de "Game of Thrones" estrena su primer adelanto, ¿ya lo vio?
La nueva serie de HBO Max se estrenará en el 2022 y los Targaryen son los que protagonizan esta precuela.
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Esmé Bianco, actriz de Game of Thrones, demandó a Marilyn Manson por torturas y abuso sexual
Según documentos presentados en una corte de California, Bianco fue invitada dos veces a Los Ángeles por Manson.
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HBO Max llega a Colombia y otros países de América Latina en junio de 2021
HBO Max comenzó su servicio de transmisión en Estados Unidos a finales de mayo de 2020 y cuenta con el estreno simultáneo de las películas de Warner Bros que estrenen en cines en 2021.