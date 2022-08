‘House of the Dragon’: confirman segunda temporada de la serie

La serie 'House of the Dragon', cuyo lanzamiento el domingo consiguió un hito de audiencia, tendrá una segunda temporada, anunció el viernes el grupo estadounidense WarnerMedia, empresa matriz de HBO.

"Estamos más que orgullosos de lo que logró todo el equipo de House of the Dragon con la primera temporada (...) No podríamos estar más emocionados por seguir dando vida a la saga épica de la Casa Targaryen con una segunda temporada", dijo la vicepresidenta de programas de HBO, Francesca Orsi, en un comunicado.

Publicidad

Los fanáticos de la serie Game of Thrones (o Juego de tronos), que finalizó hace tres años, fueron consecuentes con el lanzamiento de su precuela La Casa del dragón, cuya historia se desarrolla casi 200 años antes de la serie inicial, contando la historia de la ambiciosa dinastía Targaryen y sus 17 dragones.

El primer episodio convocó a 9,98 millones de espectadores al emitirse la noche del domingo en Estados Unidos por los canales de HBO (canal tradicional y plataforma de streaming HBO Max), logrando "la mayor audiencia de una nueva serie original en la historia de HBO", dijo la compañía el lunes.

El fuego reina. #LaCasaDelDragón ha sido renovada para una segunda temporada. #HouseoftheDragon pic.twitter.com/BJMpADxKVc — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA) August 26, 2022

Hasta este viernes, "más de 20 millones de espectadores han visto el primer episodio en plataformas por demanda y HBO Max en Estados Unidos", según informó la compañía.

Publicidad

Se trata de un acierto para Warner Bros, nacido de la fusión entre WarnerMedia y Discovery, cuando el nuevo gigante del entretenimiento estadounidense intenta encontrar su lugar en medio de lo que los expertos llaman la "guerra del streaming".

En el competido mundo de las plataformas, el 2 de septiembre aterrizará otra muy esperada serie de fantasía, Los anillos del poder, basada en El señor de los anillos, una saga literaria fantástica creada por J.R.R. Tolkien.

Publicidad

Amazon Prime Video había adquirido los derechos para adaptar el universo de hobbits y elfos hace cinco años por 250 millones de dólares.

El proyecto, que se espera cuente con cinco temporadas y un presupuesto de más de 1.000 millones de dólares, ya ha sido calificado como la serie más cara de la historia.

Escuche y siga Bamm Podcast