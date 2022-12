Niegan ingreso del carro de Giovanni Urshela a evento de Juegos Nacionales

Hay polémica en Cartagena porque en el evento en el que se iba a reinaugurar el coliseo Bernardo Caraballo para los Juegos Nacionales, no se le permitió el ingreso del vehículo dónde se transportaba el grandes ligas de los Yankees de Nueva York, Giovanni Ursela.

"Nosotros ibamos a ingresar, el vigilante dijo que no porque supuestamente no había espacio y habían dos carros detrás de nosotros y nos pidió que nos movieramos. Le especifiqué que estaba con el abanderado de los juegos y me dijeron que no podíamos entrar,

que moviera el carro para que entraran los dos carros que estaban mas atrás. No quise pelear y nos fuimos", sostuvo Jonathan Urshela, hermano del beisbolista.

El hermano de Gio agregó que, de momento, no ha conocido ninguna disculpa y considera que es una falta de organización del evento.

Por su parte, el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, señaló que se trató de una situación inesperada pues el vigilante del lugar no permitió el ingreso de más vehículos porque el parqueadero estaba lleno. Además, descartó que por este suceso Urshela ya no sea el abanderado de los Juegos.