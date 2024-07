Niña colombiana irá al Space Center de la NASA: conozca su historia

La Fundación 'She Is' sigue marcando hitos significativos con su programa innovador "Ella es astronauta". Este año, 36 niñas, incluyendo 26 de Colombia, 5 de Ecuador y 5 de Perú, conforman la misión Andina que visitará el Space Center de la NASA. Este programa tiene como objetivo empoderar a niñas y adolescentes de comunidades con limitadas oportunidades educativas.

Transformación a través de STEAM

"Ella es astronauta" es una iniciativa pionera en Latinoamérica que busca transformar vidas mediante la capacitación e inspiración de niñas y jóvenes de entre 11 y 16 años en las áreas de STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas). Este programa no solo desafía estereotipos de género, sino que también rompe barreras sociales y económicas, preparando a estas jóvenes para ser las líderes del mañana.

Historias de superación y sueños realizados

Nicol Vanessa Castillo - Vaupés, Colombia

Nicol Vanessa Castillo, una joven de Vaupés, será la primera de su región en participar en esta inmersión académica. Gracias a la difusión del programa, sus padres descubrieron esta oportunidad y la motivaron a inscribirse. Nicol Vanessa recibió la noticia en su iglesia local, un lugar que pasó de ser un escenario de violencia a un espacio de paz y construcción de sueños.

“El día que me notificaron, veía a mi mamá ansiosa. Ella me dijo que fuéramos a la iglesia y allí me informaron que había sido seleccionada para ir a la NASA. Ahora, cada vez que paso por la iglesia, recuerdo ese momento y me lleno de emoción. Siempre será un momento muy alegre en mi vida”, comenta Nicol Vanessa. Ella desea motivar a más niñas de su región a participar en el programa y aprovechar estas herramientas para mejorar su futuro.

Claudia Natalia Panta Hurtado - Tumbes, Perú

Desde la región de Tumbes, en el noroeste de Perú, Claudia Natalia Panta es una de las niñas seleccionadas para formar parte del equipo que irá al Space Center de la NASA en Houston. A pesar de no haber sido seleccionada en intentos anteriores, su amor por las áreas de STEAM y el apoyo de su familia y comunidad educativa la llevaron a perseverar. Hoy es parte de la misión Andina.

“Al volver de esta experiencia, planeo apoyar a las niñas para que sigan este programa. Voy a contarles todo lo que he aprendido, animarlas a seguir sus sueños y que amplíen sus conocimientos”, afirma Claudia Natalia.

Yamileth Córdova - Andes, Ecuador

Desde las laderas de los Andes, Yamileth Córdova, proveniente de una de las regiones más apartadas de Ecuador, también formará parte de la misión Andina. Al enterarse del programa por televisión, decidió postularse. A pesar de enfrentar un proceso largo, logró superar las fases gracias a su determinación.

“Hubo un tiempo en que pensé que no lograría pasar las fases, pero investigué más sobre el programa para motivarme y hoy lo logré. Para mí y mi familia, esta oportunidad es increíble. Mis padres no tuvieron el privilegio de acceder a una educación superior y hoy quiero transformar esa realidad y mostrarle a más jóvenes que sí se puede”, afirma Yamileth. Esta oportunidad le permitirá ayudar a su comunidad, especialmente en la búsqueda de soluciones a problemas locales como los apagones eléctricos.

Impacto y futuro del programa

Estas son solo tres historias de las 36 niñas de diversas regiones de los tres países que están transformando su entorno con el apoyo de la Fundación She Is y sus aliados. Leidy Martínez, directora del proyecto "Ella es astronauta", destaca que “el objetivo del programa siempre será convertir estos sueños en realidades tangibles, cada una de ellas ya está generando un impacto positivo en su comunidad y queremos que a la vez sean voceras y embajadoras para que más niñas conozcan este programa”.

Con este programa estrella, la fundación continuará su misión de proporcionar herramientas para que niñas y adolescentes de regiones marginadas se fortalezcan y empoderen, brindándoles acceso a educación y oportunidades que transforman vidas.